«La SNL smetta di cercare i registi di una congiura»

I sindacati contestano quella che definiscono una rappresentazione della SNL come un'azienda «accerchiata e bersagliata dal resto del mondo». Quando istituzioni, organizzazioni sindacali e dipendenti sollevano questioni e chiedono chiarimenti, sottolineano, «non siamo di fronte ad un complotto, bensì all’esercizio di precise responsabilità nei confronti del servizio pubblico e delle persone che lo garantiscono ogni giorno».

Sul piatto ci sono diverse questioni. SEV, Unia e OCST denunciano presunte violazioni della legislazione sulla durata del lavoro (LDL e OLDL), licenziamenti che considerano ritorsivi e gravi irregolarità nella gestione del patrimonio previdenziale dei dipendenti. Su quest'ultimo fronte, riferiscono che le autorità di vigilanza sono intervenute adottando precise misure.