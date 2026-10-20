Il "carrarmato" ex Lugano Domen Crnigoj si racconta: la nuova vita a Cipro e gli anni in bianconero

Renzetti - «Era un presidente appassionatissimo, se non ci fosse stato lui il Lugano non sarebbe quello che è oggi. Ha portato la squadra in Super League, ha fatto una finale di Coppa ed è andato due volte in Europa. Così facendo ha permesso a qualcuno di importante dall'estero di bussare alla porta del club. Il pubblico mi voleva bene, ma nell'ultimo anno ci sono rimasto un po' male. Ero in scadenza di contratto ed ero stato messo fuori rosa, succedevano un po' di cose strane. Nessuno mi ha mai chiesto se volessi rinnovare o no, ma nel calcio ho imparato che queste cose accadono. Qualcosa di simile mi è successa anche a Venezia, dove a un certo punto mi hanno messo fuori dal progetto. Non devi nemmeno prendertela, i presidenti e i dirigenti ti dimenticano in fretta. L'importante non ti dimentichi la gente e da questo punto di vista so che a Lugano ho lasciato un bel ricordo. A me basta così...».