Esce a cercare funghi e non fa più ritorno: trovato morto nel Bellinzonese

Stando a quanto comunica la Polizia cantonale, l'allarme per il mancato rientro del 76enne è scattato venerdì 16 ottobre, poco dopo le 18.30. Sono state immediatamente avviate le ricerche, che hanno impegnato la Polizia cantonale dei Grigioni e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS).