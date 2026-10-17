Esce a cercare funghi e non fa più ritorno: trovato morto nel Bellinzonese
Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto a oltre 1.300 metri di quota, indagini in corso sulle cause della caduta.
LUMINO - È stato trovato senza vita questa mattina, sabato 17 ottobre, un 76enne cittadino italiano residente in provincia di Como, disperso da ieri nella zona del Monte Laura, in territorio di Roveredo (GR). L'uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta mentre era alla ricerca di funghi.
Stando a quanto comunica la Polizia cantonale, l'allarme per il mancato rientro del 76enne è scattato venerdì 16 ottobre, poco dopo le 18.30. Sono state immediatamente avviate le ricerche, che hanno impegnato la Polizia cantonale dei Grigioni e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS).
Le operazioni si sono inizialmente concentrate sul versante grigionese del Monte Laura, per poi spostarsi, nel corso della mattinata di oggi, su quello ticinese.
Il tragico ritrovamento è avvenuto poco prima delle 11.30, quando il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato nella zona sopra i Monti Loga, in territorio di Lumino, a un'altitudine di circa 1'300 metri.
Secondo una prima ricostruzione, il 76enne sarebbe precipitato mentre cercava funghi. Le cause esatte della caduta dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.
Alle operazioni di ricerca ha collaborato anche la REGA.