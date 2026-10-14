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Una Migros nuova di zecca

Giovedì 15 ottobre, la filiale completamente rinnovata di Biasca aprirà le sue porte alla clientela
Una Migros nuova di zecca
Migros Ticino
Fonte red
Una Migros nuova di zecca
Giovedì 15 ottobre, la filiale completamente rinnovata di Biasca aprirà le sue porte alla clientela

BIASCA - Dopo quattro mesi di attività nel punto vendita provvisorio, giovedì 15 ottobre 2026 il Supermercato Migros di Biasca, in via Generale Guisan 26, riapre le sue porte alla clientela in una veste completamente rinnovata. La riapertura sarà celebrata, a partire da giovedì 12 novembre, con tre giorni di festeggiamenti pensati per tutta la famiglia.

Rinnovata integralmente sia negli spazi interni sia nell’involucro esterno ─ con un investimento pari a 4,9 milioni di franchi ─, la filiale si distingue per un’architettura moderna e attenta all’ambiente. Le facciate isolate e rivestite in legno d’abete svizzero, insieme al nuovo portale d’ingresso realizzato nello stesso materiale, conferiscono all’edificio un’identità accogliente e contemporanea. Grazie all’utilizzo esclusivo di legname proveniente dalla Svizzera, la struttura ha ottenuto il prestigioso Label Legno Svizzero.

Si tratta, come di fatto sottolinea Migros Ticino in un comunicato, di un chiaro investimento per il futuro nella rete regionale del Sopraceneri del colosso della distribuzione.

Un’esperienza d’acquisto moderna
Particolare attenzione è stata dedicata ai reparti freschi e ai servizi più apprezzati dalla clientela. Il supermercato offre una selezione particolarmente curata di frutta e verdura, il banco carne servito, la pasticceria fresca, la linea Daily con prodotti pronti al consumo e un assortimento non alimentare che comprende casalinghi, cosmetici e fiori.

La nuova filiale dispone di quattro casse tradizionali, di cui una accessibile alle persone con mobilità ridotta, e di sei casse self-checkout. Completano l’offerta il servizio PickMup, il modulo CEWE per la stampa immediata di fotografie, la parete ecologica e il punto di raccolta dei sacchi Migros destinati al riciclaggio delle plastiche miste e dei cartoni per bevande.

A lavori ultimati, la clientela potrà contare su 101 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilità. Attualmente sono disponibili 61 parcheggi scoperti, mentre altri 34 posti auto, oltre a quattro stalli di ricarica M-Charge serviti da due colonnine, nel corso del 2027 verranno impreziositi con una pergola arricchita da vegetazione rampicante, che contribuirà a creare nuove zone d'ombra e a migliorare ulteriormente il comfort degli spazi esterni.

Gli orari e il team
La gestione della filiale è affidata a Gazmend Sejdiu e alla sua squadra di collaboratrici e collaboratori, che da anni rappresentano un punto di riferimento per la clientela grazie a professionalità, disponibilità e attenzione al servizio. Per quanto riguarda gli orari, il supermercato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19, mentre al giovedì la chiusura è posticipata alle 20. Il sabato, invece, dalle 7.30 alle 18.30.

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