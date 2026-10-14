Una Migros nuova di zecca

Rinnovata integralmente sia negli spazi interni sia nell’involucro esterno ─ con un investimento pari a 4,9 milioni di franchi ─, la filiale si distingue per un’architettura moderna e attenta all’ambiente. Le facciate isolate e rivestite in legno d’abete svizzero, insieme al nuovo portale d’ingresso realizzato nello stesso materiale, conferiscono all’edificio un’identità accogliente e contemporanea. Grazie all’utilizzo esclusivo di legname proveniente dalla Svizzera, la struttura ha ottenuto il prestigioso Label Legno Svizzero.