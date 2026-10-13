Zaino sospetto, ma era un falso allarme

L'allarme era scattato poco dopo le 12.30, quando alla Centrale comune d'allarme (CECAL) era giunta una segnalazione relativa alla presenza di oggetti sospetti all'esterno di un istituto di credito in piazza Bernasconi. Come previsto in questi casi, è stato attivato un dispositivo di sicurezza che ha comportato l'isolamento della zona e l'evacuazione dello stabile. L'intervento, coordinato dalla Polizia cantonale, ha coinvolto anche la Polizia comunale di Chiasso. Il dispositivo è stato revocato alle 14.