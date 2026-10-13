Ombre e sospetti su Lugano

Identità fittizia

A firmare l'opera un certo Piero Martinis, identità fittizia dietro cui si cela un giornalista ticinese. Segni particolari della pellicola: è realizzata interamente con l'intelligenza artificiale e i nomi citati sono tutti pseudonimi. Una farsa dunque?

«No – spiega lo stesso Martinis (il vero nome è noto alla redazione) –. Semplicemente mi sono reso conto che di certi temi nessuno vuole parlare mettendoci la faccia. Ne sarebbe uscito un documentario coi volti tutti oscurati e le voci alterate. Quello che viene riportato è frutto di una ricerca approfondita e di interviste realmente avvenute. Dopo di che le mie fonti hanno chiesto di essere tutelate».