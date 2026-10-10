AMSA inaugura i primi bus elettrici, Marchesi al debutto ufficiale

«L'ente pubblico è impegnato da circa quindici anni su questo fronte, sostenendo la transizione energetica, la riduzione dei consumi e l'efficientamento dei processi», ha spiegato Marchesi. L'elettrificazione degli autobus rappresenta quindi, nelle intenzioni del Cantone, un ulteriore tassello della politica energetica e ambientale, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità, efficienza e qualità del servizio.