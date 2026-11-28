Dichiarazioni che, osserva il lettore, assumono particolare rilievo anche alla luce delle prospettive di vendita dell'immobile già notificate dalla nuova proprietà, e che arrivano dopo anni di segnalazioni, anche scritte, su furti, atti vandalici e altri problemi di sicurezza. «Anziché riscontrare l'attivazione di una procedura straordinaria di verifica, bonifica e messa in sicurezza della proprietà, ci siamo ritrovati a dover documentare personalmente la situazione e a occuparci, almeno in parte, della rimozione del materiale», scrive il lettore. Non è stato al momento possibile verificare queste asserzioni.

Domande che restano aperte

Per il residente la vicenda va oltre il singolo stabile. Si chiede se sia stato valutato il rischio di uno spostamento del consumo di stupefacenti verso i quartieri residenziali in occasione della chiusura del Parco Ciani, quante segnalazioni di ritrovamento di siringhe siano giunte alle autorità negli ultimi mesi e in quali quartieri, quali misure preventive siano previste per le proprietà private liberamente accessibili e a chi spetti la verifica e la rimozione di materiale potenzialmente contaminato.