Siringhe e tracce di sangue nel cortile di uno stabile
Spiacevole ritrovamento questa mattina nelle vicinanze dell'Ospedale Civico. Un residente: «C'entra qualcosa la chiusura del Parco Ciani?»
Spiacevole ritrovamento questa mattina nelle vicinanze dell'Ospedale Civico. Un residente: «C'entra qualcosa la chiusura del Parco Ciani?»
LUGANO - Mentre Lugano si prepara ad accogliere la conferenza ministeriale dell'OSCE, con un imponente dispositivo di sicurezza e la chiusura straordinaria del Parco Ciani, un lettore ci scrive per raccontare il risveglio ben diverso di chi, compresi bambini, abita in uno stabile residenziale nelle vicinanze dell'Ospedale Civico.
Questa mattina, riferisce, nelle pertinenze dell'immobile sono stati trovati siringhe, materiale da iniezione, confezioni destinate al consumo endovenoso di sostanze stupefacenti e quelle che appaiono tracce ematiche. Il tutto disseminato tra i posteggi privati e le aree verdi.
«In oltre quindici anni di permanenza nell'immobile, personalmente non avevo mai constatato una situazione simile», scrive il residente, che ha chiesto di non pubblicare i propri riferimenti personali né l'indirizzo esatto dello stabile e che ha trasmesso alla redazione alcune fotografie scattate in mattinata.
Considerate le note problematiche legate al consumo e allo spaccio di stupefacenti al Parco Ciani, il lettore si chiede se la chiusura del parco possa aver determinato uno spostamento del fenomeno verso altre zone della città, comprese le proprietà private. Una domanda, precisa lui stesso, che resta tale: «Non disponiamo di elementi per stabilire un nesso causale, ma riteniamo che la coincidenza temporale meriti quantomeno un approfondimento».
La telefonata con la Polizia cittadina
Il racconto prosegue con la descrizione di una conversazione telefonica di oltre venti minuti avuta questa mattina con la Polizia della Città di Lugano. Secondo il residente, in un primo momento gli sarebbe stata rappresentata l'inutilità di effettuare rilievi a distanza di alcune ore dall'accaduto, mentre la responsabilità di adottare misure preventive sarebbe stata ricondotta alla proprietà.
Sulla possibile correlazione con la chiusura del Parco Ciani, l'agente avrebbe espresso un'opinione contraria, ritenendo la coincidenza casuale.
Solo nella parte conclusiva della telefonata, scrive il lettore, sarebbero emerse alcune possibilità operative: la presentazione di un esposto, l'eventuale acquisizione delle registrazioni delle telecamere comunali tramite le autorità inquirenti - una di queste, osserva, è in grado di cogliere abbastanza bene eventuali accessi notturni - e la posa di una videosorveglianza privata, previa autorizzazione della proprietà.
Le critiche all'amministrazione dell'immobile
Ancora più sconcertante, secondo il residente, è stata la gestione della vicenda da parte dell'amministrazione immobiliare. Sulla base di quanto riferitogli direttamente da un'altra inquilina, l'amministratore avrebbe sostenuto che è economicamente più conveniente subire i furti e ricomprare quanto sottratto piuttosto che investire in misure preventive, prospettando eventuali aumenti delle pigioni e arrivando a suggerire agli inquilini di lasciare lo stabile se non fossero soddisfatti.
Dichiarazioni che, osserva il lettore, assumono particolare rilievo anche alla luce delle prospettive di vendita dell'immobile già notificate dalla nuova proprietà, e che arrivano dopo anni di segnalazioni, anche scritte, su furti, atti vandalici e altri problemi di sicurezza. «Anziché riscontrare l'attivazione di una procedura straordinaria di verifica, bonifica e messa in sicurezza della proprietà, ci siamo ritrovati a dover documentare personalmente la situazione e a occuparci, almeno in parte, della rimozione del materiale», scrive il lettore. Non è stato al momento possibile verificare queste asserzioni.
Domande che restano aperte
Per il residente la vicenda va oltre il singolo stabile. Si chiede se sia stato valutato il rischio di uno spostamento del consumo di stupefacenti verso i quartieri residenziali in occasione della chiusura del Parco Ciani, quante segnalazioni di ritrovamento di siringhe siano giunte alle autorità negli ultimi mesi e in quali quartieri, quali misure preventive siano previste per le proprietà private liberamente accessibili e a chi spetti la verifica e la rimozione di materiale potenzialmente contaminato.
Soprattutto, il lettore chiede quali indicazioni concrete vengano date ai residenti per questa sera, visto che il Parco Ciani resterà chiuso anche questa notte. «Non vorremmo dover constatare che, parallelamente alle importanti misure di sicurezza predisposte per un evento internazionale, ai residenti venga sostanzialmente lasciato il compito di provvedere autonomamente alla sicurezza delle proprie abitazioni».
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