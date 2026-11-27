Liberi per il Ticino si presenta: obiettivi misurabili e limite di tre legislature
Focus su trasparenza, efficienza e valorizzazione del territorio per la nuova lista civica in vista delle elezioni 2027.
Focus su trasparenza, efficienza e valorizzazione del territorio per la nuova lista civica in vista delle elezioni 2027.
SANT'ANTONINO - Obiettivi misurabili, rendicontazione annuale degli impegni assunti e un limite di tre legislature per gli eletti in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato. Sono alcuni dei punti su cui punta Liberi per il Ticino, la lista civica che si è presentata oggi ai media all’Hotel La Perla di Sant’Antonino, illustrando il proprio percorso in vista delle elezioni cantonali del 2027.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il comitato di coordinamento del movimento, presieduto da Niccolò Salvioni. Sara Rossini ricopre la carica di vicepresidente, mentre Dario Gabella quella di segretario-cassiere. Completano il comitato Christian Fini, Silvano "sigi" Giannini e Oliviero Pesenti.
Tra le priorità della lista civica figurano il lavoro e le imprese, i salari e le competenze professionali, il sostegno alle famiglie, la salute e i servizi. Il movimento punta inoltre a una gestione più efficiente dello Stato, all’integrità delle istituzioni e alla valorizzazione del territorio, dell’acqua e dell’energia, con l’obiettivo di creare valore aggiunto.
Sul fronte della trasparenza, Liberi per il Ticino si impegna a pubblicare sul proprio sito web obiettivi misurabili e quantificabili e a rendere conto ogni anno degli impegni assunti, dando conto anche dei risultati negativi. Il programma, il codice di integrità e le regole per le candidature sono già consultabili pubblicamente.
Tra le proposte figura il limite di tre legislature per chi ricopre una carica nel Parlamento o nel Governo cantonale. Le candidate e i candidati saranno inoltre chiamati a dichiarare i propri interessi e a rispettare le regole in materia di conflitti d’interesse e di incompatibilità degli incarichi.
In vista dell’appuntamento elettorale del 2027, Christian Fini ha confermato la propria disponibilità a candidarsi sia al Consiglio di Stato sia al Gran Consiglio. Le candidature della lista civica al Governo e al Parlamento saranno presentate durante l’assemblea prevista per metà gennaio 2027.
Il manifesto, le priorità, le informazioni sui progetti e le modalità per candidarsi sono consultabili sul sito liberiticino.ch.