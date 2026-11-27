Tra le priorità della lista civica figurano il lavoro e le imprese, i salari e le competenze professionali, il sostegno alle famiglie, la salute e i servizi. Il movimento punta inoltre a una gestione più efficiente dello Stato, all’integrità delle istituzioni e alla valorizzazione del territorio, dell’acqua e dell’energia, con l’obiettivo di creare valore aggiunto.

Sul fronte della trasparenza, Liberi per il Ticino si impegna a pubblicare sul proprio sito web obiettivi misurabili e quantificabili e a rendere conto ogni anno degli impegni assunti, dando conto anche dei risultati negativi. Il programma, il codice di integrità e le regole per le candidature sono già consultabili pubblicamente.