Radar, settimana quasi senza controlli
Rilevamenti mobili e semi-stazionari limitati sul territorio, ma restano possibili verifiche straordinarie contro le gravi infrazioni.
BELLINZONA - Da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre saranno solo tre le località ticinesi interessate dai controlli della velocità annunciati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali.
Controlli della velocità mobili
- Ligornetto (distretto di Mendrisio/polizia comunale)
Controlli della velocità semi-stazionari
- Brissago
- Vacallo
Le forze dell’ordine ricordano che la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti stradali, con conseguenze talvolta gravi o addirittura fatali. Da qui il rinnovato invito ai conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.
Dall’elenco sono esclusi i rilevamenti effettuati con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.
Non vengono inoltre annunciati i controlli sulla rete autostradale, alla luce del parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
La sola Polizia cantonale si riserva la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per reprimere le infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero invece non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.