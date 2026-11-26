«I cani insicuri, i cani che hanno paura, sono quelli più pericolosi perché in caso di difficoltà sono quelli che reagiscono», ci spiega von Wyl. «Un animale con un'elevata stabilità mentale, invece, riesce ad analizzare meglio le situazioni e a comportarsi di conseguenza», prosegue.

Una formazione che inizia dalla nascita

Quella dei cani da protezione è una formazione che si protrae fino ai 18 mesi di età e che non va confusa con il tradizionale addestramento. «Questi animali non rispondono all'addestramento, agiscono autonomamente, seguendo un istinto di protezione geneticamente radicato. Fondamentale è quindi il lavoro di socializzazione, sia con il bestiame sia con le persone». Come sottolinea von Wyl «i cani da protezione nascono nel gregge, in mezzo agli animali che in un futuro dovranno proteggere». Parallelamente vengono abituati al contatto con adulti e bambini, affinché imparino a non considerare le persone una minaccia.