Donna aggredita da due maremmani: «Qualcosa è andato storto»
L'importanza dell'addestramento specifico nei cani da guardia emerge dopo l'episodio di Mesocco. L'esperto: «Senza l'imprinting ricevuto fin dalla nascita, non sono adatti a svolgere quel lavoro».
LUGANO - Non basta appartenere a una razza utilizzata per la guardia delle greggi per essere un cane da protezione. A sottolinearlo è Martin von Wyl, dell'associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera (CPG-CH), interpellato dopo l'aggressione subita da una donna di Mesocco (GR) mentre era a passeggio con il proprio cagnolino.
L'associazione, attiva a livello nazionale, conta circa 180 soci detentori di cani da protezione e promuove un allevamento controllato. Per poter essere destinati alla riproduzione secondo gli standard della CPG-CH, gli animali devono superare, oltre all'esame federale di idoneità, altre due prove: una comportamentale e una di lavoro.
«I cani insicuri, i cani che hanno paura, sono quelli più pericolosi perché in caso di difficoltà sono quelli che reagiscono», ci spiega von Wyl. «Un animale con un'elevata stabilità mentale, invece, riesce ad analizzare meglio le situazioni e a comportarsi di conseguenza», prosegue.
Una formazione che inizia dalla nascita
Quella dei cani da protezione è una formazione che si protrae fino ai 18 mesi di età e che non va confusa con il tradizionale addestramento. «Questi animali non rispondono all'addestramento, agiscono autonomamente, seguendo un istinto di protezione geneticamente radicato. Fondamentale è quindi il lavoro di socializzazione, sia con il bestiame sia con le persone». Come sottolinea von Wyl «i cani da protezione nascono nel gregge, in mezzo agli animali che in un futuro dovranno proteggere». Parallelamente vengono abituati al contatto con adulti e bambini, affinché imparino a non considerare le persone una minaccia.
Un percorso difficilmente recuperabile in età adulta. L'associazione riceve numerose richieste da parte di proprietari di cani appartenenti a razze da guardiania che manifestano problemi comportamentali in famiglia. Ma destinare questi animali alla protezione delle greggi non è, secondo l'esperto, una soluzione: «Senza l'imprinting ricevuto fin dalla nascita, non sono adatti a svolgere questo lavoro».
I rischi della liberalizzazione
A preoccupare l'associazione è anche il cambiamento intervenuto il 1° febbraio 2025, quando la responsabilità del programma di protezione delle greggi è passata ai Cantoni. Un passaggio avvenuto, secondo von Wyl, senza un adeguato periodo di transizione.
La liberalizzazione pone inoltre il problema dell'importazione di esemplari non necessariamente adatti alla realtà elvetica. Un cane impiegato in territori scarsamente popolati, infatti, non risponde necessariamente alle esigenze di un Paese come la Svizzera, dove l'incontro tra escursionisti e animali al pascolo è frequente e inevitabile. «Servono dei cani socialmente compatibili, altrimenti i problemi saranno quasi certi».
La differenza è anche giuridica
La distinzione tra un cane da protezione ufficialmente riconosciuto e un esemplare della stessa razza non certificato ha, secondo von Wyl, anche importanti implicazioni giuridiche. Il primo, registrato come tale nella banca dati nazionale Amicus, è autorizzato a lavorare autonomamente. Gli altri, al di fuori del percorso di formazione riconosciuto, sono considerati cani da compagnia e non beneficiano delle medesime prerogative.
Le conseguenze riguardano anche gli allevatori. Secondo il rappresentante della CPG-CH, in caso di predazione da parte del lupo, l'impiego di cani non riconosciuti può compromettere il diritto al risarcimento e il computo delle predazioni ai fini di un eventuale abbattimento del predatore. In caso di aggressione a persone o ad altri animali, entrano invece in gioco le responsabilità legate alla detenzione di un cane da compagnia.
Questo non significa, precisa von Wyl, che a un cane da protezione sia consentito mordere. «Non dovrebbe assolutamente farlo». Nel valutare un episodio di morsicatura bisogna tuttavia considerare anche le circostanze nelle quali si è verificato.
Una convivenza da costruire
Von Wyl invita anche a non sottovalutare l'importanza del comportamento delle persone. Mantenere una certa distanza dai recinti, rallentare il passo e scendere dalla bicicletta sono accorgimenti che permettono all'animale di valutare la situazione e capire che chi si avvicina non rappresenta un pericolo.
L'associazione chiede infine maggiore rispetto per il lavoro svolto dagli allevatori e si dice disponibile a organizzare incontri di formazione, come già avvenuto con TicinoSentieri e altri enti. «La convivenza - conclude von Wyl -, richiede uno sforzo reciproco».
«Probabilmente qualcosa è andato storto»
Sul caso di Mesocco abbiamo chiesto un parere anche a Emanuele Besomi, presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona (SPAB). «Se due cani scappano dal loro recinto e aggrediscono qualcuno in un'area dove non ci sono le pecore, probabilmente qualcosa è andato storto», commenta.
Per comprendere il comportamento dei maremmani, spiega Besomi, bisogna partire dalla loro funzione: «Le pecore sono il bene che devono proteggere e il terreno sul quale si spostano è anche casa loro». Un cane da guardiania può quindi interpretare come una potenziale minaccia una persona, un altro cane, una bicicletta o persino un passeggino.
Questo non significa necessariamente che passi subito all'aggressione. «Ci sono diversi segnali di avvertimento: l'abbaio, la postura, il ringhio. Alcuni cani manifestano chiaramente queste intenzioni, altri possono passare dalla fase di avvertimento a quella di attacco in pochissimo tempo».
Come comportarsi con il proprio cane
La presenza di un altro cane può complicare ulteriormente la situazione. «Un cane da protezione vede un altro cane come un potenziale pericolo per il gregge». Per questo, quando si attraversano zone di pascolo presidiate da questi animali, Besomi raccomanda di evitarle, se esiste un percorso alternativo. In caso contrario, il proprio cane deve essere tenuto al guinzaglio, il più vicino possibile al proprietario. «Anche un guinzaglio allungabile può essere problematico: il cane da protezione potrebbe interpretare l'animale che si muove a distanza come un predatore libero».
Anche Besomi ribadisce l'importanza della formazione: «Il maremmano è già di indole protettiva. Ma se non gli vengono dati gli strumenti per gestire certe situazioni, possono verificarsi incidenti che si sarebbero potuti evitare».
Il veterinario cantonale: «Il procedimento è in corso»
Sull'aggressione è intanto in corso un procedimento, come conferma il veterinario cantonale Giochen Bearth dell'Ufficio veterinario e alimentare dei Grigioni. «L'episodio di morsicatura è noto presso il nostro ufficio e le persone coinvolte sono state contattate», ci spiega. Ed essendoci un procedimento in corso, non è possibile ottenere, almeno per il momento, informazioni ulteriori in merito a interventi e misure.