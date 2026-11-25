MANNO
Fuori pericolo il 17enne urtato dal cervo
Lo comunica la Polizia cantonale. L'animale aveva improvvisamente invaso la carreggiata, gettando a terra il giovane.
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
Fuori pericolo il 17enne urtato dal cervo
Lo comunica la Polizia cantonale. L'animale aveva improvvisamente invaso la carreggiata, gettando a terra il giovane.
MANNO - Non è più in pericolo di vita il motociclista di 17 anni rimasto coinvolto questa mattina in un incidente. A comunicare l'aggiornamento sulle condizioni del giovane è la Polizia cantonale.
Attorno alle 6.30, il ragazzo stava viaggiando in direzione di Manno quando un cervo ha improvvisamente attraversato la carreggiata, urtandolo. A seguito dell'impatto, il 17enne è stato sbalzato a terra.
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