Violenza di genere, il Centro vuole estendere il perseguimento d’ufficio
Il Centro propone di rafforzare gli strumenti legali e i tempi per agire contro la violenza di genere e domestica.
BELLINZONA - Estendere il perseguimento d’ufficio di alcuni reati, rafforzare gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria nei casi più gravi e portare da tre a sei mesi il termine per presentare querela. Sono le richieste contenute nell’iniziativa cantonale «Nessun aggressore senza condanna: miglioramento del perseguimento penale in caso di reati nell’ambito della violenza di genere», presentata mercoledì 25 novembre dal Centro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’atto, firmato dai deputati Fiorenzo Dadò e Sabrina Gendotti, chiede innanzitutto di estendere la perseguibilità d’ufficio dei reati di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia e atti persecutori alle fattispecie riconducibili alla violenza domestica o di genere, andando oltre gli attuali casi previsti nell’ambito delle relazioni di coppia.
Il secondo punto riguarda le situazioni più gravi. In presenza dei presupposti stabiliti dalla legge e di una valutazione medica, l’autorità giudiziaria dovrebbe poter disporre il collocamento immediato dell’imputato in una struttura medica o psichiatrica idonea, qualora misure meno incisive non siano sufficienti a prevenire un pericolo concreto per la vittima o per terzi.
L’iniziativa propone inoltre di estendere dagli attuali tre mesi a sei mesi il termine per presentare querela per i reati indicati. Secondo Gendotti, l’attuale legislazione riconosce già una protezione particolare in determinati rapporti di coppia, ma la violenza domestica o di genere può verificarsi anche al di fuori di queste relazioni. La recente introduzione nel Codice penale del reato di atti persecutori, lo stalking, rappresenta a suo giudizio un passo importante, ma il reato resta perseguibile a querela di parte. Il termine ordinario di tre mesi, inoltre, può risultare troppo breve per chi vive una situazione di violenza, minaccia o persecuzione reiterata.
Dadò, presidente cantonale del Centro e primo firmatario, ha sottolineato la necessità di affrontare con maggiore determinazione un fenomeno che continua ad avere conseguenze drammatiche. L’obiettivo, ha spiegato, è rafforzare la tutela nei casi in cui paura, dipendenza, pressione psicologica o vulnerabilità rendono particolarmente difficile per una vittima avviare tempestivamente un procedimento penale.
Nel 2025 la polizia ha registrato in Svizzera 22’066 reati di violenza domestica, il 4,4% in più rispetto all’anno precedente. Oltre il 70% delle vittime erano donne e nel 70% dei casi la persona imputata era un partner o un ex partner.
Prevenzione e violenza sui minori
Alla presentazione hanno partecipato anche Giovanna Pedroni, presidente dei Giovani del Centro Ticino e ricercatrice in salute pubblica, e Gendotti, membro dell’Ufficio presidenziale del partito, deputata e avvocata.
Pedroni ha affrontato il tema dalla prospettiva della prevenzione: «In salute pubblica prevenire significa intervenire prima che un problema si trasformi in malattia, sofferenza o costo sociale. Lo stesso principio vale anche per la violenza: contrastarla significa agire prima che diventi un reato o si ripeta».
La ricercatrice ha inoltre richiamato il ruolo dell’ambiente educativo: «Un bambino impara soprattutto osservando. Se cresce in un ambiente nel quale l’aggressione diventa un linguaggio e il disprezzo un metodo, rischia di interiorizzare quei modelli e di riprodurli».
In Svizzera quasi un bambino su due sperimenta ancora forme di violenza fisica nel contesto educativo e uno su quattro è regolarmente esposto a violenza psicologica. Nel 2025, 2’380 bambini e adolescenti sono stati presi in carico nelle cliniche pediatriche svizzere per sospetti o accertati maltrattamenti, il 14,2% in più rispetto al 2024. Secondo Pedroni, le conseguenze possono accompagnare una persona ben oltre l’infanzia e contribuire alla trasmissione della violenza da una generazione all’altra. Perseguire chi commette un reato è quindi indispensabile, ma occorre anche lavorare affinché la violenza non abbia inizio.
Gli atti politici presentati negli anni
- Il Centro ricorda di avere già promosso diversi atti politici sul tema a livello cantonale e federale. Tra questi figurano:
- l’interrogazione «Archiviata la Commissione d’inchiesta, i dubbi e le domande importanti restano. Qual è lo sforzo concreto dello Stato per prevenire gli abusi sessuali nella società e permettere alle vittime di farsi ascoltare?», presentata il 6 ottobre 2020 da Fiorenzo Dadò;
- l’iniziativa cantonale «Basta pene ridicole per reati contro l’integrità sessuale», del 20 giugno 2016, firmata da Fiorenzo Dadò, Simone Ghisla e Giorgio Fonio;
- la mozione «Come nell’Amministrazione cantonale, nella scuola e nelle aziende pubbliche si agisce nel caso di abusi e molestie?», presentata il 19 ottobre 2020 da Fiorenzo Dadò per il gruppo;
- l’interpellanza «Abusi sessuali: quali sono le cifre?», del 10 giugno 2021, firmata da Fiorenzo Dadò e Tamara Merlo;
- la mozione «Violenza domestica: si introduca una protezione efficace della vittima», presentata l’8 novembre 2021 da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi;
- l’iniziativa parlamentare elaborata per la modifica dell’articolo 9° bis della Legge sulla polizia, con l’obiettivo di introdurre un seguito psicologico obbligatorio per gli autori di stalking e violenza domestica, presentata il 19 settembre 2022 da Giorgio Fonio, Cristina Gardenghi e cofirmatari;
- l’iniziativa cantonale «Per una revisione del Codice penale, pene detentive effettive alla gravità dei fatti in caso di reati contro l’integrità sessuale», del 13 febbraio 2023, firmata da Fiorenzo Dadò per il gruppo e Sabrina Aldi;
- l’iniziativa parlamentare elaborata per modificare l’articolo 68 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, introducendo un diritto di segnalazione per medici e operatori sanitari in caso di gravi reati contro la vita e l’integrità personale e sessuale, presentata il 20 aprile 2026 da Fiorenzo Dadò e cofirmatari;
- l’iniziativa parlamentare elaborata per modificare l’articolo 67 della Legge sull’organizzazione giudiziaria e istituire un pool di magistrati specializzati nei reati contro l’integrità sessuale, presentata il 20 aprile 2026 da Fiorenzo Dadò e cofirmatari;
- l’iniziativa parlamentare generica per rendere obbligatoria la presentazione dell’estratto specifico del casellario giudiziale in tutte le attività con minori e persone particolarmente vulnerabili svolte presso enti pubblici, enti sussidiati o beneficiari di contratti di prestazione del Cantone e dei Comuni, presentata il 20 aprile 2026 da Fiorenzo Dadò e cofirmatari.