In Svizzera quasi un bambino su due sperimenta ancora forme di violenza fisica nel contesto educativo e uno su quattro è regolarmente esposto a violenza psicologica. Nel 2025, 2’380 bambini e adolescenti sono stati presi in carico nelle cliniche pediatriche svizzere per sospetti o accertati maltrattamenti, il 14,2% in più rispetto al 2024. Secondo Pedroni, le conseguenze possono accompagnare una persona ben oltre l’infanzia e contribuire alla trasmissione della violenza da una generazione all’altra. Perseguire chi commette un reato è quindi indispensabile, ma occorre anche lavorare affinché la violenza non abbia inizio.