Anche i pezzi da 25 franchi del 1955, 1956 e 1959, con l'iscrizione «IN ARMIS LIBERTAS ET PAX», non entrarono mai in circolazione e sono le monete d'oro più rare della Svizzera. Dopo che la Banca nazionale svizzera ne fece fondere gran parte, ne rimasero soltanto 20mila esemplari per ciascun tipo e anno di coniazione.