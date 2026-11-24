Ecco la nuova moneta d'oro da 25 franchi
Swissmint la metterà in vendita giovedì, la tiratura è limitata: solo 5000 esemplari
Swissmint la metterà in vendita giovedì, la tiratura è limitata: solo 5000 esemplari
BERNA - Dal 26 novembre la Zecca federale Swissmint mette in vendita la nuova moneta d'oro da 25 franchi, coniata nella massima qualità "fondo specchio" in una tiratura limitata a 5000 esemplari. Il prezzo di emissione è di 715 franchi e l'acquisto passa dal negozio online ufficiale di Swissmint.
La moneta è in lega d'oro 900, pesa 5,64 grammi e misura 20 millimetri di diametro. Sul diritto compare lo stemma svizzero, con una croce formata da cinque quadrati uguali, posato su rami di rododendro in fiore: in alto l'iscrizione «SWITZERLAND», in basso l'anno di conio 2026. Sul rovescio ci sono invece la croce svizzera e il valore «FR 25», accompagnati dall'iscrizione «CONFOEDERATIO HELVETICA».
La nuova moneta, spiega Swissmint, collega diversi capitoli della storia della coniazione di monete d'oro in Svizzera: il rovescio è un omaggio alle classiche monete d'oro da 25 franchi del 1955, 1956 e 1959, mentre il disegno del diritto si ispira a un pezzo molto più antico, la storica moneta d'oro da 20 franchi del 1871.
I primi franchi d'oro della Svizzera
Nel 1871 la Zecca federale di Berna coniò per la prima volta monete d'oro da 20 franchi, ma solo come prove, mai messe in circolazione. Le loro caratteristiche tecniche rispettavano le regole dell'Unione monetaria latina, di cui la Svizzera faceva parte insieme a Francia, Belgio e Italia: peso di 6,45 grammi, oro con titolo di 900/1000 e diametro di 21 millimetri.
La prima moneta d'oro svizzera da 20 franchi destinata alla circolazione arrivò soltanto nel 1883, con il ritratto dell'Helvetia. Nel 1897 seguì il Vreneli d'oro, diventato una delle monete d'oro svizzere più conosciute. Oggi le rare prove del 1871 figurano tra le rarità più ricercate della numismatica svizzera.
Anche i pezzi da 25 franchi del 1955, 1956 e 1959, con l'iscrizione «IN ARMIS LIBERTAS ET PAX», non entrarono mai in circolazione e sono le monete d'oro più rare della Svizzera. Dopo che la Banca nazionale svizzera ne fece fondere gran parte, ne rimasero soltanto 20mila esemplari per ciascun tipo e anno di coniazione.
Un'opera d'arte in miniatura
Swissmint conia la moneta nazionale su mandato della Confederazione: lo fa nel cuore della Svizzera dal 1855 e, dal 1906, nel quartiere bernese di Kirchenfeld. Dal 1936 emette anche monete speciali, per ricordare eventi storici e culturali significativi o rendere omaggio a grandi personalità. Sono pezzi da collezione in edizione limitata, riuniti sotto il marchio "Monete speciali federali", che Swissmint definisce «opere d'arte in miniatura», frutto di una tradizione artistica e artigianale unica.