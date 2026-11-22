«Sono più che arrabbiato, perché il messaggio era stato chiaro dopo il Messico e ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile - ha strillato Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari - Anche oggi, mentre stavano lottando l’uno contro l’altro, abbiamo detto loro di pensare al team. Avevamo comunicato a Charles di non superare… e il risultato è quello che abbiamo visto. È estremamente frustrante per tutti noi. Il messaggio era molto chiaro. Alla fine non sono io a guidare la macchina e non sono gli ingegneri di pista a farlo. Abbiamo dato il messaggio che dovevamo dare ed era cristallino. Non è una questione di comunicazione. Eravamo stati molto aperti e molto chiari dopo il Messico, lo siamo stati anche oggi. Discuteremo delle conseguenze di quanto è accaduto oggi, ma sicuramente dovremo prendere delle misure, delle decisioni: è totalmente inaccettabile che si mettano tanto impegno e tante risorse in tutto questo e che si possa rovinare in questo modo il lavoro di duemila persone».

Alla base dei problemi c’è un rapporto, quello tra britannico e monegasco, che sembra ormai deteriorato. E tale situazione non era stata prevista al momento dell’ingaggio del sette volte campione del mondo. «Onestamente no. Se l’avessi saputo prima sarebbe stato diverso. Sicuramente la pressione sta crescendo e ora la situazione è molto peggiore rispetto a diciotto mesi fa. Ultimamente sta diventando ingestibile tra di loro. Credo che ci sia un’incomprensione a livello umano tra i due piloti, non tra il team e loro. Innanzitutto dovrebbero rispettarsi reciprocamente, ma devono anche rispettare la squadra. Rovinare la gara in questo modo è totalmente inaccettabile. In Messico erano in lotta per il primo posto. Oggi non voglio immaginare scenari che non si sono verificati, perché non è questo il tema. Ma penso che avessimo il potenziale per rimontare. Il problema è che loro si concentrano più sul compagno di squadra che sulla gara».