LAMONE
Incidente sull'A2, un'auto distrutta
Ancora da chiarire le condizioni degli occupanti e la dinamica dell'accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.
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Incidente sull'A2, un'auto distrutta
Ancora da chiarire le condizioni degli occupanti e la dinamica dell'accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.
Incidente sull'A2, un'auto distrutta
Ancora da chiarire le condizioni degli occupanti e la dinamica dell'accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.
LAMONE - Incidente stradale nella serata di oggi sull'autostrada A2, all'altezza di Lamone, in direzione Sud. Stando alle prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due veicoli con targhe italiane, di cui uno andato distrutto.
Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto, al momento ancora sconosciuta.
Non è ancora noto se nell'incidente vi siano persone rimaste ferite.
L'incidente ha provocato ripercussioni sulla circolazione, con disagi per gli automobilisti in viaggio verso sud.
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