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Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Niklas Süle ha giocato nell’Hoffenheim, nel Bayern e nel Dortmund. Il tedesco ha guadagnato milioni come calciatore professionista, ma non ha mai rinunciato a birra e McDonald’s.
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
IMAGO/Sportfoto Rudel
Niklas Süle ha concluso la sua carriera al Dortmund in estate e ora gioca di nuovo in Kreisliga.
di 20min.ch | Pascal Ruckstuhl
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
Niklas Süle ha giocato nell’Hoffenheim, nel Bayern e nel Dortmund. Il tedesco ha guadagnato milioni come calciatore professionista, ma non ha mai rinunciato a birra e McDonald’s.
CALCIO: Risultati e classifiche

DORTMUND - Chi gioca a calcio a livello amatoriale conosce bene la scena: la partita è finita, le scarpe sono state lavate e le gambe sono pesanti. Nella casetta del club lo aspetta la meritata birra. Si ride, si chiacchiera e ci si gode la compagnia.

Nel calcio professionistico, invece, le cose vanno diversamente: piani alimentari, allenamenti individuali e rigide regole sulla forma fisica fanno parte della quotidianità di molti giocatori già dai settori giovanili.

C'è però chi, anche da professionista, non ha sempre rispettato queste regole. È il caso dell'ex stella del Borussia Dortmund Niklas Süle. Il tedesco non giocava certo su un campo di paese davanti a 30 spettatori, ma nei più grandi stadi d'Europa. E nel corso della sua carriera ha guadagnato milioni tra Bayern Monaco e Dortmund.

Süle: «Ho bevuto troppo spesso birra»

«Forse nella mia carriera ho bevuto troppo spesso tre birre e poi sono andato da McDonald’s», ricorda l'ex nazionale tedesco in un'intervista. «Non volevo che durante la mia carriera di 15 anni dovessi concentrarmi solo sul calcio. La vita è breve e non si sa mai cosa può succedere».

Süle racconta di avere due facce. «Uno è Niklas, che conoscono i miei amici e la mia famiglia, e l’altro è il Süle a cui i tifosi si avvicinano e chiedono un autografo. Loro vedono solo il Süle in me. Ma quello è solo il calciatore», spiega l'ex difensore centrale di livello mondiale.

Nel corso della sua carriera, Süle è finito più volte al centro delle discussioni per le sue abitudini alimentari e la sua condizione fisica. Il peso, la corporatura e i dubbi sulla professionalità del suo stile di vita sono stati spesso al centro dell'attenzione mediatica. Emblematica una foto scattata durante un allenamento del Borussia Dortmund, due settimane prima della finale di Champions League del 2024, che ha fatto il giro del mondo.

Considerato il più grande talento difensivo della Germania

Eppure, un tempo le aspettative su Süle erano enormi. Considerato uno dei più grandi talenti difensivi tedeschi, aveva quasi tutte le qualità richieste a un difensore centrale moderno: altezza, forza fisica e una velocità sorprendente per un giocatore della sua stazza.

Il suo agente Volker Struth, tra i più affermati al mondo e già procuratore di giocatori come Toni Kroos, arrivò a dire che Süle aveva il potenziale per diventare il miglior difensore centrale della Germania. Nel 2017 il difensore passò dall'Hoffenheim al Bayern Monaco, con cui conquistò cinque titoli di campione di Germania e, nel 2020, la Champions League.

Nonostante due rotture del legamento crociato, Süle è sempre riuscito a tornare in campo. Nel 2022 si è trasferito al Borussia Dortmund, dove percepiva uno stipendio annuo di oltre 10 milioni. Nell'estate del 2026, a sorpresa, ha deciso di chiudere la carriera professionistica a soli 30 anni. Oggi gioca di nuovo in Kreisliga, l'ottava divisione del calcio tedesco. E chissà, forse lì la birra ha un sapore ancora migliore che ai tempi da professionista.

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