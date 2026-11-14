Dan Ndoye lascia il ritiro e rientra in Inghilterra
L'ala del Nottingham Forest non disputerà l'ultima e ininfluente sfida di Nations League contro la Scozia. L'ASF: «Accordi presi con il suo club per gestire i carichi di lavoro del giocatore».
SAN GALLO - La Svizzera dovrà fare a meno anche di Dan Ndoye per l'ultima (e ormai ininfluente) sfida del girone di Nations League, in programma lunedì contro la Scozia a San Gallo. Dopo aver contribuito alla promozione in Lega A grazie allo 0-0 di ieri a Maribor, il giocatore farà infatti ritorno in Inghilterra.
«Dopo aver assicurato la promozione nella Lega A - precisa la Federazione - Ndoye lascerà il raduno della Nazionale questo pomeriggio. Questa decisione rientra nella gestione del suo carico di lavoro ed è stata presa di comune accordo con il suo club, il Nottingham Forest».
ℹ️ Dan Ndoye rientra al suo club Dopo aver conquistato la promozione nella Lega A della UEFA Nations League, Dan Ndoye lascerà il raduno della Nazionale nel pomeriggio di oggi. La decisione rientra nella gestione del carico del giocatore ed è stata presa di comune accordo con il suo club, il Nottingham Forest.— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 14, 2026