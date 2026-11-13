Il grande cuore della Svizzera non basta

Vallario e compagne hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, riuscendo a mantenere lo 0-0 per oltre metà partita. A decidere l'incontro è stata Sara Hjalmarsson, che al 34'40'' ha firmato l'unica rete del match. Nel terzo periodo la selezione di Shannon Miller ha cercato con tutti i mezzi il pareggio, ma senza successo.

La Svizzera ha così chiuso il torneo con un bilancio di due vittorie (contro Cechia e Austria) e tre sconfitte (contro Stati Uniti, Germania e appunto Svezia).