Squillo-Lugano, Langnau in ginocchio
Solidi e concentrati, i bianconeri si sono assicurati una vittoria pesante
Berna premiato dopo... diciotto rigori.
Solidi e concentrati, i bianconeri si sono assicurati una vittoria pesante
Berna premiato dopo... diciotto rigori.
LUGANO - Dopo aver incassato cinque sconfitte in sei incontri, il Lugano è finalmente tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Opposti al Langnau alla Cornèr Arena, i bianconeri si sono infatti imposti con il punteggio di 2-1, ritrovando dunque un po' di ossigeno dopo settimane alquante complicate.
Forti di una classifica convincente - visti i pensieri di inizio stagione - i bernesi si sono presentati in Ticino carichi e determinati. Hanno un po’ sofferto l’avvio dei padroni di casa ma non si sono limitati a subire passivamente: hanno anche provato a graffiare, spaventando Schlegel in un paio di occasioni. Superata bene un’inferiorità numerica (2’ a Maurer che avrebbero potuto essere 5’), Fazzini e soci hanno in ogni caso saputo prendere il comando delle operazioni e, prima della prima sirena, sono riusciti a passare grazie alla rapidità di Marco Zanetti e… alla goffaggine di Boltshauser.
Il secondo parziale si è aperto male per i locali, che in 17” si sono visti “bucare” da Allenspach, precisissimo su assist di Dahlen. È però proseguito sicuramente meglio. Rimessisi a dettare i ritmi del gioco - pur senza dominare - gli uomini di coach Mitell hanno infatti gestito senza troppi problemi le accelerazioni rivali e, al 28’, hanno nuovamente messo il naso avanti. Merito di Aebischer che, “acceso” da Kupari, è partito dalla sinistra, si è accentrato e ha infilzato Boltshauser. Poi ci ha pensato Schlegel, ancora attento su un’altra iniziativa di Allenspach, a chiudere la gabbia.
Il terzo tempo è stato inizialmente del Langnau. Obbligati ad accelerare, i bernesi hanno infatti tentato di guadagnare spazi e occasioni. Linee compatte e grande voglia hanno in ogni caso permesso al Lugano di stare alla larga dai guai nei primi 9’. che sono diventati 11’ “grazie” a una penalità a Dahlen. La superiorità numerica non ha dato la gioia sperata ai tifosi di casa ma ha dato la “spinta” ai bianconeri, che hanno tenuto il disco molto più vicino alla gabbia di Boltshauser piuttosto che a quella di Schlegel. Sono andati vicini alla rete con Morini (in un'altra situazione speciale) e hanno stretto i denti quando, negli ultimissimi minuti, Paterlini ha tolto il portiere. Niente è in ogni caso più cambiato e così i tre punti in palio, pesantissimi, sono rimasti alla Cornèr Arena.
Registrata la vittoria del Davos sull’Ambrì, il venerdì di campionato si è completato con i successi di Rapperswil e Berna. Grazie alle reti di Labank (doppietta), Rask, Wetter e Larsson, i sangallesi sono andati a fare la voce grossa (5-1) in quel di Zugo. Gli Orsi si sono invece dovuti rifugiare nei rigori - ben diciotto in totale - per avere la meglio 4-3 sul Friborgo.
LUGANO - LANGNAU 2-1 (1-0; 1-1; 0-0)
Reti: 18’15” M.Zanetti 1-0; 20’17” Allenspach (Dahlen) 1-1; 27’34” Aebischer (Kupari) 2-1.
LUGANO: Schlegel; Dahlström, Aebischer; Müller, Alatalo; Zanetti B., Maurer; Togni; Innala, Shore, Fazzini; Lycksell, Sanford, Kupari; Olsson, Tanner, Zanetti M.; Peltonen, Morini, Forrer; Henry;
LANGNAU: Boltshauser; Riikola, Meier; Nussbaumer, Kinnunen; Baltisberger, Meier; Mathys; Dahlen, Björninen, Allenspach; Bachofner; Mäenalanen, Petersson; Eggenberger, Schmutz F., Schmutz J.; Wagner, Wey, Petrini.
Penalità: Lugano 1x2'; Langnau 3x2'.
Note: Cornèr Arena, 5'580 spettatori. Arbitri: MacFarlane, Arpagaus; Nater, Huguet.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|19
|49
|18
|1
|79
|41
|38
|2
|Berna
|19
|33
|11
|8
|53
|52
|1
|3
|Ambrì
|19
|33
|11
|8
|58
|57
|1
|4
|Ginevra
|19
|32
|11
|8
|49
|55
|-6
|5
|Langnau
|20
|29
|9
|11
|67
|58
|9
|6
|Zugo
|14
|28
|9
|5
|50
|32
|18
|7
|Friborgo
|19
|28
|9
|10
|60
|48
|12
|8
|Davos
|20
|27
|9
|11
|49
|56
|-7
|9
|Lausanne HC
|20
|26
|9
|11
|59
|69
|-10
|10
|Ajoie
|19
|25
|9
|10
|58
|64
|-6
|11
|Lugano
|20
|25
|8
|12
|60
|66
|-6
|12
|Bienne
|19
|24
|7
|12
|60
|64
|-4
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|20
|22
|7
|13
|55
|70
|-15
|14
|EHC Kloten
|19
|18
|6
|13
|44
|69
|-25