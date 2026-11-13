Squillo-Lugano, Langnau in ginocchio

Il secondo parziale si è aperto male per i locali, che in 17” si sono visti “bucare” da Allenspach, precisissimo su assist di Dahlen. È però proseguito sicuramente meglio. Rimessisi a dettare i ritmi del gioco - pur senza dominare - gli uomini di coach Mitell hanno infatti gestito senza troppi problemi le accelerazioni rivali e, al 28’, hanno nuovamente messo il naso avanti. Merito di Aebischer che, “acceso” da Kupari, è partito dalla sinistra, si è accentrato e ha infilzato Boltshauser. Poi ci ha pensato Schlegel, ancora attento su un’altra iniziativa di Allenspach, a chiudere la gabbia.

Il terzo tempo è stato inizialmente del Langnau. Obbligati ad accelerare, i bernesi hanno infatti tentato di guadagnare spazi e occasioni. Linee compatte e grande voglia hanno in ogni caso permesso al Lugano di stare alla larga dai guai nei primi 9’. che sono diventati 11’ “grazie” a una penalità a Dahlen. La superiorità numerica non ha dato la gioia sperata ai tifosi di casa ma ha dato la “spinta” ai bianconeri, che hanno tenuto il disco molto più vicino alla gabbia di Boltshauser piuttosto che a quella di Schlegel. Sono andati vicini alla rete con Morini (in un'altra situazione speciale) e hanno stretto i denti quando, negli ultimissimi minuti, Paterlini ha tolto il portiere. Niente è in ogni caso più cambiato e così i tre punti in palio, pesantissimi, sono rimasti alla Cornèr Arena.