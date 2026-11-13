Ambrì annebbiato, vince il Davos
I leventinesi - autori di una prestazione negativa - hanno perso per 4-1.
I leventinesi - autori di una prestazione negativa - hanno perso per 4-1.
DAVOS - Dopo la sfida di Zugo, interrotta prematuramente, l'Ambrì è tornato sul ghiaccio a Davos, questa volta per disputare una partita "vera". In terra grigionese, i leventinesi si sono arresi per 4-1 a una squadra falcidiata dagli infortuni e scesa in pista con soli quattro stranieri. Una situazione che i ticinesi non hanno saputo sfruttare, offrendo una prestazione troppo approssimativa e costellata di errori. Quello visto in pista stasera è stato uno degli Ambrì più spenti della stagione.
Ai padroni di casa sono bastati 2'51'' per sbloccare il risultato con una conclusione dalla linea blu di Enzo Corvi in powerplay. L'HCAP ha provato a reagire, costruendo 3-4 buone occasioni nel primo terzo. La più ghiotta è capitata a Heim, che da posizione favorevole ha colpito la traversa. Al 15', però, è arrivato il raddoppio di Lars Steiner, bravo ad approfittare della passività della retroguardia biancoblù.
Il cinismo dei gialloblù è stato premiato nuovamente al 23', quando Waidacher, a tu per tu con Wüthrich, ha infilato il portiere biancoblù, poi sostituito da Senn. Rispetto al primo terzo, nel periodo centrale gli ospiti hanno creato ben poco. Almeno fino al 38'01'', quando - un po' dal nulla - Heim ha riacceso le speranze dei suoi, raccogliendo un disco vagante davanti alla porta avversaria. Un episodio comunque sporadico.
Al 48' ci ha pensato ancora Lars Steiner a chiudere i conti, firmando il 4-1 e mettendo la parola fine a una serata mai decollata per l'Ambrì.
I leventinesi avranno l'occasione di riscattarsi domenica pomeriggio alla Gottardo Arena contro il Losanna.
DAVOS - AMBRÌ 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
Reti: 2'51'' Corvi (Tambellini, Blandisi, 5c4) 1-0; 14'51'' Steiner (Tambellini) 2-0; 22'18 Waidacher (Egli) 3-0; 38'01'' Heim (Pestoni, Heim) 3-1; 47'32'' Steiner (Aebli) 4-1.
Davos: Aeschlimann; Gernat, Frick; Gross, Allard; Jung, Egli; Andersson; Tambellini, Corvi, Frehner; Aebli, Blandisi, Steiner; Schreiber, Jäger, Waidacher; Parréé, Nussbaumer, Minder.
Ambrì: Wüthrich (24' Senn); Pezzullo, Wüthrich; Virtanen, Heed; Dotti I., Bachmann; Dotti Z., Häfliger. Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Kodytek, Joly; Borradori, Heim, Muggli; Landry L., Landry M., Pestoni.
Penalità: 2x2' Davos; 1x2' Ambrì.
Note: VAT Arena, 5'822 spettatori. Arbitri: Ruprecht, Linde; Henrikson, Bichsel.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|19
|49
|18
|1
|79
|41
|38
|2
|Ambrì
|19
|33
|11
|8
|58
|57
|1
|3
|Ginevra
|19
|32
|11
|8
|49
|55
|-6
|4
|Berna
|19
|32
|10
|8
|52
|52
|0
|5
|Langnau
|20
|29
|9
|11
|67
|58
|9
|6
|Zugo
|14
|28
|9
|5
|50
|32
|18
|7
|Friborgo
|19
|28
|9
|9
|60
|47
|13
|8
|Davos
|20
|27
|9
|11
|49
|56
|-7
|9
|Lausanne HC
|20
|26
|9
|11
|59
|69
|-10
|10
|Ajoie
|19
|25
|9
|10
|58
|64
|-6
|11
|Lugano
|20
|25
|8
|12
|60
|66
|-6
|12
|Bienne
|19
|24
|7
|12
|60
|64
|-4
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|20
|22
|7
|13
|55
|70
|-15
|14
|EHC Kloten
|19
|18
|6
|13
|44
|69
|-25