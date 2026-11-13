Ambrì annebbiato, vince il Davos

DAVOS - Dopo la sfida di Zugo, interrotta prematuramente, l'Ambrì è tornato sul ghiaccio a Davos, questa volta per disputare una partita "vera". In terra grigionese, i leventinesi si sono arresi per 4-1 a una squadra falcidiata dagli infortuni e scesa in pista con soli quattro stranieri. Una situazione che i ticinesi non hanno saputo sfruttare, offrendo una prestazione troppo approssimativa e costellata di errori. Quello visto in pista stasera è stato uno degli Ambrì più spenti della stagione.