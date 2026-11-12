Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO/TICINO

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha girato un video promozionale a bordo per mettere alla prova il suo nuovo gioiellino. Raclette servita, polemica pure.
Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
IMAGO / Bihlmayerfotografie / @mr.mani.ch
Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha girato un video promozionale a bordo per mettere alla prova il suo nuovo gioiellino. Raclette servita, polemica pure.

ZURIGO/TICINO - «I veri svizzeri mangiano la raclette ovunque, persino in treno». Detto, fatto. Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha deciso di promuovere sul suo profilo Instagram un apparecchio per raclette del marchio Zyliss. Il risultato? Un pranzo a bordo di un treno, a base di uno dei comfort food più amati dagli svizzeri. Con tanto di trucchi del mestiere, come strofinare uno spicchio d'aglio sul padellino prima di aggiungere il formaggio. Un pranzo sicuramente indimenticabile anche per gli altri passeggeri dello scompartimento, che probabilmente si saranno portati addosso quell'odorino per il resto della giornata.

E non mancava proprio nulla: formaggio, patate bollite, cipolle in agrodolce e funghi sulla griglia. Insomma, un pranzetto con i fiocchi. Peccato che il video abbia suscitato non poche critiche.

Nel reel, infatti, Sarbach viaggia su un treno della Südostbahn da Zurigo verso il Ticino, gustandosi la sua raclette (preparata con il nuovo apparecchio) nello scompartimento riservato alle famiglie. La scelta di girare il video a bordo potrebbe non essere casuale: secondo Zyliss, infatti, il nuovo apparecchio è progettato per ridurre fumo e odori grazie a un sistema di ventilazione integrato. Sarà proprio così?


Tutto molto bello (e buono), ma se il treno frenasse improvvisamente?
Non tutti, però, hanno apprezzato il video. «In caso di frenata d'emergenza, una griglia per raclette rovente e piena di formaggio fuso, soprattutto all'interno di una carrozza, rappresenta un enorme pericolo», ha dichiarato una diciassettenne a 20 Minuten. «E se qualcuno decidesse di imitare quanto mostrato nel video?», si è chiesta.

Su Instagram, tuttavia, non mancano le reazioni positive. Alcuni utenti si divertono persino a rilanciare, proponendo luoghi ancora più insoliti in cui gustare una raclette. «Su un treno è fantastico! Oppure in un ufficio open space», scrive un utente. Un altro suggerisce: «Su un aereo diretto a Capo Nord».

A rompere l'entusiasmo è la Südostbahn
Anche la compagnia ferroviaria è intervenuta, prendendo le distanze dall'iniziativa. «Anche noi adoriamo la raclette. Ma non su un treno in movimento: meglio gustarla in un accogliente salotto, dove la griglia è ben sistemata e non rischia di scivolare dal tavolo in caso di frenata o in curva», ha commentato la compagnia.
Interpellata da 20 Minuten, la Südostbahn ha inoltre spiegato di aver scoperto le riprese solo dopo la pubblicazione del video. «Non era stata concessa alcuna autorizzazione per queste riprese», ha dichiarato un portavoce.

La Südostbahn solleva dubbi anche sull'uso delle prese elettriche a bordo. «Le prese di corrente sui treni sono destinate alla ricarica di dispositivi mobili, come cellulari e computer portatili, non all'alimentazione di elettrodomestici», spiega il portavoce. Gli elettrodomestici, infatti, consumano più energia e potrebbero far scattare i fusibili di protezione del treno.

C'è poi il rischio di ustioni. «In caso di frenata brusca, l'apparecchio rovente potrebbe cadere», avverte il portavoce. La Südostbahn ha quindi avviato verifiche interne per chiarire l'accaduto e valutare eventuali conseguenze.

Morale della favola? La raclette mette tutti d'accordo, ma sui binari è meglio che ci viaggi solo il formaggio. Ben chiuso nella sua confezione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
foodbloggerraclettesicurezzasocial mediasüdostbahnSvizzeratreni
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
23 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
1 gior
8
51

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
140
241

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
2 gior
156
218

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
20 ore
33
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
7 ore
24
45

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
18 ore
4

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
26

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
75

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
10 ore
67
55

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
10 ore
4
47

San Martino «sei una figata»

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
1 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
68

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
10 ore
2
22

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
1 gior
3
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuna combine, ma...»

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
5 ore
36
29

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
2 gior
36
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
2 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
10 ore
1
17

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
13

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
1 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
1 gior
5
34

La nuova vita di Dario Bürgler

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
3 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
10 ore
10
42

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
3 gior
13
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
1 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
12

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
1 gior
2
23

Lugano accende il Natale

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
2 gior
5
26

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
2 gior
1
12

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
1 gior

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
3 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
51

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle
LIVE
SVIZZERA
25 min

GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle

Frontalieri disoccupati, si temono costi aggiuntivi significativi
LIVE
SVIZZERA
47 min
9

Frontalieri disoccupati, si temono costi aggiuntivi significativi

Terremoto finanziario a Berna: la commissione boccia il preventivo federale
LIVE
SVIZZERA
1 ora
4

Terremoto finanziario a Berna: la commissione boccia il preventivo federale

Nessun confronto con il marito, sarà interrogata solo Jessica Moretti
LIVE
VALLESE
2 ore
5
3

Nessun confronto con il marito, sarà interrogata solo Jessica Moretti

Ebola, la paziente svizzera è fuori pericolo
LIVE
GINEVRA
2 ore
1
2

Ebola, la paziente svizzera è fuori pericolo

Congedo parentale di 18 settimane, l'iniziativa è riuscita
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
14

Congedo parentale di 18 settimane, l'iniziativa è riuscita

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Il 29 novembre si avvicina, avete già deciso come votare?
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
4 ore

Il 29 novembre si avvicina, avete già deciso come votare?

Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1
13

Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni

Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro
LIVE
ARGOVIA
4 ore

Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro