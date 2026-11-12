Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

A rompere l'entusiasmo è la Südostbahn

Anche la compagnia ferroviaria è intervenuta, prendendo le distanze dall'iniziativa. «Anche noi adoriamo la raclette. Ma non su un treno in movimento: meglio gustarla in un accogliente salotto, dove la griglia è ben sistemata e non rischia di scivolare dal tavolo in caso di frenata o in curva», ha commentato la compagnia.

Interpellata da 20 Minuten, la Südostbahn ha inoltre spiegato di aver scoperto le riprese solo dopo la pubblicazione del video. «Non era stata concessa alcuna autorizzazione per queste riprese», ha dichiarato un portavoce.