Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha girato un video promozionale a bordo per mettere alla prova il suo nuovo gioiellino. Raclette servita, polemica pure.
Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha girato un video promozionale a bordo per mettere alla prova il suo nuovo gioiellino. Raclette servita, polemica pure.
ZURIGO/TICINO - «I veri svizzeri mangiano la raclette ovunque, persino in treno». Detto, fatto. Il food blogger svizzero Emanuel Sarbach ha deciso di promuovere sul suo profilo Instagram un apparecchio per raclette del marchio Zyliss. Il risultato? Un pranzo a bordo di un treno, a base di uno dei comfort food più amati dagli svizzeri. Con tanto di trucchi del mestiere, come strofinare uno spicchio d'aglio sul padellino prima di aggiungere il formaggio. Un pranzo sicuramente indimenticabile anche per gli altri passeggeri dello scompartimento, che probabilmente si saranno portati addosso quell'odorino per il resto della giornata.
E non mancava proprio nulla: formaggio, patate bollite, cipolle in agrodolce e funghi sulla griglia. Insomma, un pranzetto con i fiocchi. Peccato che il video abbia suscitato non poche critiche.
Nel reel, infatti, Sarbach viaggia su un treno della Südostbahn da Zurigo verso il Ticino, gustandosi la sua raclette (preparata con il nuovo apparecchio) nello scompartimento riservato alle famiglie. La scelta di girare il video a bordo potrebbe non essere casuale: secondo Zyliss, infatti, il nuovo apparecchio è progettato per ridurre fumo e odori grazie a un sistema di ventilazione integrato. Sarà proprio così?
Tutto molto bello (e buono), ma se il treno frenasse improvvisamente?
Non tutti, però, hanno apprezzato il video. «In caso di frenata d'emergenza, una griglia per raclette rovente e piena di formaggio fuso, soprattutto all'interno di una carrozza, rappresenta un enorme pericolo», ha dichiarato una diciassettenne a 20 Minuten. «E se qualcuno decidesse di imitare quanto mostrato nel video?», si è chiesta.
Su Instagram, tuttavia, non mancano le reazioni positive. Alcuni utenti si divertono persino a rilanciare, proponendo luoghi ancora più insoliti in cui gustare una raclette. «Su un treno è fantastico! Oppure in un ufficio open space», scrive un utente. Un altro suggerisce: «Su un aereo diretto a Capo Nord».
A rompere l'entusiasmo è la Südostbahn
Anche la compagnia ferroviaria è intervenuta, prendendo le distanze dall'iniziativa. «Anche noi adoriamo la raclette. Ma non su un treno in movimento: meglio gustarla in un accogliente salotto, dove la griglia è ben sistemata e non rischia di scivolare dal tavolo in caso di frenata o in curva», ha commentato la compagnia.
Interpellata da 20 Minuten, la Südostbahn ha inoltre spiegato di aver scoperto le riprese solo dopo la pubblicazione del video. «Non era stata concessa alcuna autorizzazione per queste riprese», ha dichiarato un portavoce.
La Südostbahn solleva dubbi anche sull'uso delle prese elettriche a bordo. «Le prese di corrente sui treni sono destinate alla ricarica di dispositivi mobili, come cellulari e computer portatili, non all'alimentazione di elettrodomestici», spiega il portavoce. Gli elettrodomestici, infatti, consumano più energia e potrebbero far scattare i fusibili di protezione del treno.
C'è poi il rischio di ustioni. «In caso di frenata brusca, l'apparecchio rovente potrebbe cadere», avverte il portavoce. La Südostbahn ha quindi avviato verifiche interne per chiarire l'accaduto e valutare eventuali conseguenze.
Morale della favola? La raclette mette tutti d'accordo, ma sui binari è meglio che ci viaggi solo il formaggio. Ben chiuso nella sua confezione.