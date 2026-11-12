Nessun confronto con il marito, sarà interrogata solo Jessica Moretti
I confronti sono rinviati all'inizio del 2027
CRANS-MONTANA - Il confronto previsto per il 2 dicembre tra i coniugi Moretti nell'ambito delle indagini sulla tragedia dell'incendio a Crans-Montana non avrà luogo. Soltanto Jessica Moretti sarà interrogata.
Il Ministero pubblico vallesano ha confermato, su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, l'informazione anticipata dalla RTS. La Procura ha precisato tuttavia che dall'inizio del 2027 sono previsti interrogatori sotto forma di confronto tra i Moretti. Un appuntamento simile avrebbe dovuto già aver luogo il 2 novembre. Tuttavia, il team delle quattro procuratrici ha rinunciato dieci giorni fa a convocare Jessica Moretti. Come motivo è stato indicato il suo «stato psicologico particolarmente fragile».
L'interrogatorio del 2 novembre di Jacques Moretti è durato quasi nove ore ─ alla presenza di diverse vittime o dei loro familiari. Dopo aver lasciato il tribunale, è stato riportato nel carcere di Sion dove si trova in detenzione preventiva, da metà agosto, con l'accusa di violenza domestica contro la moglie.
Un primo confronto tra i Moretti aveva avuto luogo il 5 giugno a Sion. Come gli altri 15 imputati in questo caso, devono rispondere di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Dalla sua ultima audizione all'inizio di giugno, Jessica Moretti dovrà inoltre rispondere di falsificazione di documenti.