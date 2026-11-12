Nessun confronto con il marito, sarà interrogata solo Jessica Moretti

Il Ministero pubblico vallesano ha confermato, su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, l'informazione anticipata dalla RTS. La Procura ha precisato tuttavia che dall'inizio del 2027 sono previsti interrogatori sotto forma di confronto tra i Moretti. Un appuntamento simile avrebbe dovuto già aver luogo il 2 novembre. Tuttavia, il team delle quattro procuratrici ha rinunciato dieci giorni fa a convocare Jessica Moretti. Come motivo è stato indicato il suo «stato psicologico particolarmente fragile».