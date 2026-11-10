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Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Era malata di sclerosi multipla da tempo. Negli anni '70 apparì sui più grandi magazine e collaborò con stilisti di grido. Con l'attore ebbe due gemelli.
Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
IMAGO / MediaPunch
Fonte Ats Ans
di Redazione
Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
Era malata di sclerosi multipla da tempo. Negli anni '70 apparì sui più grandi magazine e collaborò con stilisti di grido. Con l'attore ebbe due gemelli.

NEW YORK - Toukie Smith, top model degli anni '70 e attrice nota per il ruolo di Eva Rawley nella sitcom della Nbc “227”, è morta all'età di 74 anni mercoledì 4 novembre in un ospedale di New York dopo una «lunga e coraggiosa battaglia» contro la sclerosi multipla.

Lo hanno annunciato i suoi figli gemelli, Airyn e Julian, avuti dall'ex-compagno Robert De Niro. Il fratello, lo stilista Willi Smith, è morto nel 1987 all'età di 39 anni per complicazioni legate all'AIDS.

Smith - ricorda The Hollywood Reporter - ha lavorato come modella per suo fratello, nonché per stilisti come Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake e Patrick Kelly, per gli illustratori Alvaro e Antonio Lopez e per i fotografi Jean-Paul Goude e Guy Bourdin, tra gli altri.

«Ha condiviso una straordinaria eredità familiare che ha contribuito a plasmare la moda e la cultura americana», hanno sottolineato i figli, e «la sua bellezza, la sua grazia e la sua inconfondibile presenza hanno contribuito ad aprire la strada a generazioni di modelle e stilisti neri nel mondo della moda».

Nel 1989 Toukie Smith entrò a far parte del cast di “227” nel ruolo di Eva, un'artista che si trasferisce nel palazzo di Lexington Place, la cui padrona di casa è Mary Jenkins, interpretata da Marla Gibbs. Il suo personaggio comparve nella sitcom nelle ultime due stagioni, fino a maggio 1990 (per un certo periodo gestiva l'edificio).

All'anagrafe Doris Smith, era nata a Filadelfia il 25 settembre 1952. Aveva frequentato il Fashion Institute of Technology e iniziato la carriera di modella nel 1972, apparendo in una campagna fotografica per Yves Saint Laurent e sulle pagine di riviste come Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook e Seventeen. Nel 1978, Bloomingdale's l'aveva nominata modella dell'anno.

Smith aveva abbandonato la carriera di top model all'inizio degli anni '80 e nel 1987-88 era apparsa in tre episodi di Miami Vice, la serie della Nbc. Nel suo curriculum di attrice anche ruoli nei film Talkin' Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994) e Joe's Apartment e The Preacher's Wife, entrambi usciti nel 1996.

È stata legata sentimentalmente a De Niro dal 1988 al 1996: i loro gemelli sono stati concepiti tramite fecondazione in vitro e fatti nascere da una madre surrogata. «Toukie era una forza della natura», hanno detto Airyn e Julian. «Ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e in quelli di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla».

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hollywoodrobert de nirotoukie smith

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