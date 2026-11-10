Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Smith - ricorda The Hollywood Reporter - ha lavorato come modella per suo fratello, nonché per stilisti come Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake e Patrick Kelly, per gli illustratori Alvaro e Antonio Lopez e per i fotografi Jean-Paul Goude e Guy Bourdin, tra gli altri.

«Ha condiviso una straordinaria eredità familiare che ha contribuito a plasmare la moda e la cultura americana», hanno sottolineato i figli, e «la sua bellezza, la sua grazia e la sua inconfondibile presenza hanno contribuito ad aprire la strada a generazioni di modelle e stilisti neri nel mondo della moda».