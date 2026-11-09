«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
ASTUTI lancia un appello contro il rischio di una progressiva perdita dei servizi alla clientela presso la biglietteria della stazione.
ASTUTI lancia un appello contro il rischio di una progressiva perdita dei servizi alla clientela presso la biglietteria della stazione.
BELLINZONA - La possibile chiusura nei giorni festivi della biglietteria FFS di Bellinzona preoccupa l’Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici (ASTUTI). L’ipotesi, che potrebbe concretizzarsi a partire dal prossimo Capodanno, solleva interrogativi sul futuro dello sportello della stazione, tanto che l’associazione teme che la misura possa rappresentare il primo passo verso una chiusura definitiva.
In un comunicato diffuso, ASTUTI si dice «fortemente preoccupata» per la prospettiva di una riduzione degli orari di apertura durante le festività. Il timore è che si tratti del preludio a una chiusura generalizzata, «e non più solo stagionale, come affermato dalle FFS».
Al centro delle critiche c’è soprattutto il ruolo della consulenza in presenza, che secondo l’associazione resta fondamentale per una parte dell’utenza. «Una consulenza in presenza è spesso indispensabile, specialmente nelle relazioni internazionali», sottolinea ASTUTI, ricordando come siano frequenti le richieste di chiarimento sui titoli di viaggio, sui collegamenti ferroviari e sulle coincidenze con i trasporti urbani e le autolinee regionali.
Non sempre, del resto, è facile orientarsi tra le diverse possibilità. «A volte siamo noi stessi in difficoltà nel dare una risposta e consigliamo di rivolgersi alla biglietteria più vicina», si legge nella nota.
L’associazione ritiene che le alternative proposte dalle FFS non siano sufficienti a compensare la presenza di uno sportello. Il Contact Center, viene fatto notare, è un servizio a pagamento, mentre l’assistente digitale può suscitare perplessità. Senza dimenticare le persone che hanno poca o nessuna dimestichezza con strumenti tecnologici in continua evoluzione.
Ma non è tutto. Gli sportelli offrono anche un servizio di cambio valuta, definito da ASTUTI «comodo e conveniente». Il personale, inoltre, può segnalare eventuali criticità legate al viaggio e offrire un supporto che va oltre la semplice vendita di un biglietto. «I più attenti percepiscono lo stato d’animo del cliente, instaurando un senso di sicurezza», evidenzia l’associazione.
Da qui la richiesta alle FFS di rivedere i propri progetti per la biglietteria della stazione di Bellinzona. Un appello che punta a scongiurare una progressiva riduzione del servizio e a preservare la possibilità di ricevere assistenza direttamente allo sportello.