«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Non sempre, del resto, è facile orientarsi tra le diverse possibilità. «A volte siamo noi stessi in difficoltà nel dare una risposta e consigliamo di rivolgersi alla biglietteria più vicina», si legge nella nota.

L’associazione ritiene che le alternative proposte dalle FFS non siano sufficienti a compensare la presenza di uno sportello. Il Contact Center, viene fatto notare, è un servizio a pagamento, mentre l’assistente digitale può suscitare perplessità. Senza dimenticare le persone che hanno poca o nessuna dimestichezza con strumenti tecnologici in continua evoluzione.