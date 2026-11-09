Contro «un'imposta che pesa più su chi ha meno»
Partito Comunista, VPOD, SISA e i giovani partiti di sinistra schierati contro l'aumento dell'IVA per finanziare la 13esima AVS
BELLINZONA - Partito Comunista, Sindacato VPOD, Sindacato SISA, Gioventù Socialista, Giovani Verdi, Gioventù Comunista e Partito Operaio e Popolare compongono uno dei fronti del «No» verso l'iniziativa sull'aumento dell'IVA per finanziare la 13esima AVS in votazione il prossimo 29 novembre. Le argomentazioni sono state presentate lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona.
Dopo il rialzo del 2024, il nuovo incremento, afferma il PC, comporterebbe una spesa supplementare media di 180 franchi all'anno per economia domestica. E anche mantenendo invariata l'aliquota ridotta, numerose spese quotidiane continuerebbero a essere interessate dall'aumento, tra cui abbigliamento, carburanti e diversi servizi.
«Nessuna urgenza finanziaria»
Il partito contesta inoltre la necessità di ricorrere a un aumento fiscale per finanziare l'AVS. A sostegno della propria posizione cita gli oltre 10 miliardi di franchi di utili complessivi registrati dall'assicurazione nel 2024 e nel 2025, oltre a un patrimonio superiore ai 60 miliardi. Una situazione che, secondo i comunisti, non giustifica ulteriori sacrifici per le economie domestiche.
Come alternativa, il partito propone di finanziare eventuali necessità aggiuntive attraverso i contributi salariali, secondo l'impostazione inizialmente sostenuta dai promotori della tredicesima AVS. Questi contributi sono proporzionali al salario e vengono finanziati per metà dai datori di lavoro, senza gravare sulle rendite di chi ha già versato contributi durante la vita lavorativa.
La tredicesima AVS non è in discussione
Il Partito Comunista sottolinea inoltre che la tredicesima rendita AVS sarà versata a partire da dicembre e anche negli anni successivi, indipendentemente dall'esito della votazione sull'IVA. Respinge infine l'idea che accettare l'aumento dell'imposta possa scongiurare un futuro innalzamento dell'età pensionabile. Secondo il partito, questa rimarrà una rivendicazione delle forze di destra a prescindere dal risultato del 29 novembre. Un eventuale aumento dell'età di pensionamento, conclude, dovrà quindi essere contrastato indipendentemente dall'esito del voto.
I Giovani Verdi: «Imposta che pesa più su chi ha meno»
«L'IVA è un'imposta regressiva, quindi chi ha un reddito basso deve destinare quasi tutto ciò che guadagna ai consumi quotidiani e finisce per pagare l'imposta su gran parte del proprio reddito. Chi invece dispone di redditi elevati può risparmiare una quota maggiore e, proporzionalmente, contribuisce meno. Anche considerando le aliquote ridotte per alcuni beni essenziali, il peso dell'imposta resta più elevato per chi ha meno», affermano i Giovani Verdi.
Una posizone, quest'ultima, ribadita anche dal SISA. «Non è un no alla tredicesima, ma un no a chi vuole farla pagare a chi ha di meno».