Contro «un'imposta che pesa più su chi ha meno»

I Giovani Verdi: «Imposta che pesa più su chi ha meno»

«L'IVA è un'imposta regressiva, quindi chi ha un reddito basso deve destinare quasi tutto ciò che guadagna ai consumi quotidiani e finisce per pagare l'imposta su gran parte del proprio reddito. Chi invece dispone di redditi elevati può risparmiare una quota maggiore e, proporzionalmente, contribuisce meno. Anche considerando le aliquote ridotte per alcuni beni essenziali, il peso dell'imposta resta più elevato per chi ha meno», affermano i Giovani Verdi.