Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva

La fuga contromano e lo schianto

La vicenda aveva avuto inizio nei pressi di Faido, dove il conducente era stato segnalato mentre effettuava ripetuti sorpassi utilizzando la corsia d’emergenza. Giunto in prossimità del tunnel del San Gottardo, aveva compiuto un’inversione di marcia, dirigendosi verso sud contromano per circa dieci chilometri.

Successivamente aveva cambiato nuovamente direzione, riuscendo a superare un posto di blocco predisposto dalla polizia. La fuga si era conclusa nella galleria della Piumogna, dove la sua vettura aveva centrato frontalmente un veicolo della Polizia cantonale. Nell’impatto, due agenti erano rimasti gravemente feriti.