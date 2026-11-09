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Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva

Le condizioni di salute dell'uomo richiedono che rimanga, almeno per il momento, in una struttura sanitaria. Nel frattempo, gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva
Lettore Tio
di Cronaca Ticino
Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva
Le condizioni di salute dell'uomo richiedono che rimanga, almeno per il momento, in una struttura sanitaria. Nel frattempo, gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

FAIDO - È stata ordinata la carcerazione preventiva per il 58enne svizzero residente nel Canton Zurigo coinvolto nel grave incidente del 22 ottobre sull’autostrada A2, in Leventina.

FAIDO
Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Come riferisce il CdT, il giudice dei provvedimenti coercitivi Ares Bernasconi ha dato seguito all’istanza presentata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

L’uomo, rimasto ferito in modo non grave ma di media entità, è già stato interrogato dagli inquirenti. Le sue condizioni di salute richiedono tuttavia che rimanga, almeno per il momento, in una struttura sanitaria. Nel frattempo, gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

FAIDO
A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

La fuga contromano e lo schianto
La vicenda aveva avuto inizio nei pressi di Faido, dove il conducente era stato segnalato mentre effettuava ripetuti sorpassi utilizzando la corsia d’emergenza. Giunto in prossimità del tunnel del San Gottardo, aveva compiuto un’inversione di marcia, dirigendosi verso sud contromano per circa dieci chilometri.

Successivamente aveva cambiato nuovamente direzione, riuscendo a superare un posto di blocco predisposto dalla polizia. La fuga si era conclusa nella galleria della Piumogna, dove la sua vettura aveva centrato frontalmente un veicolo della Polizia cantonale. Nell’impatto, due agenti erano rimasti gravemente feriti.

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