Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Ladri sempre più sfacciati

«Abbiamo sentito il vetro che si frantumava e siamo corse a vedere». I tre erano già entrati e si erano messi al lavoro. «Abbiamo chiamato la polizia e abbiamo urlato loro di andarsene. Loro erano coperti in volto, hanno esitato qualche attimo e poi sono usciti».

Un'esperienza che Helen e sua figlia di 25 anni avrebbero evitato volentieri. «Non mi sento più sicura in casa, non riesco a stare da sola», ha confidato la donna, ammettendo che ora fa fatica a uscire in giardino quando il marito non è in casa.