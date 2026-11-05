Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFINE

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Il 70enne, travolto da un'auto un mese fa, è deceduto presso l'ospedale di Circolo di Varese
Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
Facebook H.B.
di Cronaca Ticino
Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
Il 70enne, travolto da un'auto un mese fa, è deceduto presso l'ospedale di Circolo di Varese

LAVENA PONTE TRESA - H.B. non ce l'ha fatta. A quasi un mese dall'investimento avvenuto lo scorso 8 ottobre a Lavena Ponte Tresa, il turista svizzero di 70 anni è deceduto in ospedale.

CONFINE
70enne svizzero tedesco investito da un'auto: è grave

Originario di Ennetbürgen, nel Canton Nidvaldo, era stato investito davanti al campeggio dove stava trascorrendo le vacanze. È morto nelle scorse ore all'ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato in condizioni critiche.

L'incidente era avvenuto in tarda serata, verso le 20.30. L'uomo stava attraversando la strada per raggiungere l'International Camping quando è stato travolto da un'auto, riportando diversi traumi.

Intubato sul posto, era stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi un mese.

Il 70enne frequentava abitualmente il campeggio e la zona. Il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come una persona cordiale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cronacaincidente stradaleinvestimento pedonelavena ponte tresamorto in ospedaleturista svizzerovarese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
2 gior
22

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
2 gior
148
218

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
2 gior
105
223

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
20 ore
15
37

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
2 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
1 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
1 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
23
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
8

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
2 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
63

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
18 ore
35

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
45
178

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
1 gior
6
78

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
3 gior
44
142

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
5 ore
16
29

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
2 gior
19
41

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
78

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
1 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
1 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
2 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
3 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
15 ore
26
163

È l'inizio della fine dell'era Trump

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
21 ore
11

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
1 gior
28
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
42
176

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
5
19

«Antonelli era disperato»

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
2 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
19 ore
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
2 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
2 gior
18
59

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
3 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
2 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
17

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
20 ore
33
132

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 ore
11
16

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
1 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
1 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
1 gior
10
39

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
2 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

ULTIME NOTIZIE TICINO
Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat
LIVE
CANTONE
1 ora
3

Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat

Fuga di notizie e denuncia. Come l’ultima volta
LIVE
CANTONE
1 ora
10

Fuga di notizie e denuncia. Come l’ultima volta

Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive
LIVE
ATTUALITÀ
3 ore
1

Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive

Il Castello d'Onore va a Ella Rumpf
LIVE
BELLINZONA
3 ore
1

Il Castello d'Onore va a Ella Rumpf

Salorino, chiusure e limitazioni al traffico per quasi un mese
LIVE
MENDRISIO
4 ore
3

Salorino, chiusure e limitazioni al traffico per quasi un mese

Cardada saluta la stagione
LIVE
LOCARNO
4 ore
5

Cardada saluta la stagione

Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra
LIVE
GAMBAROGNO
4 ore
4

Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra

A rischio i posteggi sotterranei al piazzale ex Scuole
LIVE
LUGANO
5 ore
6
41

A rischio i posteggi sotterranei al piazzale ex Scuole

Una serata solidale da annotare sull'agenda
LIVE
BIASCA
5 ore
1

Una serata solidale da annotare sull'agenda

La penna rossa potrà anche finire al museo, «ma il pensiero critico no»
LIVE
CANTONE
5 ore
3
17

La penna rossa potrà anche finire al museo, «ma il pensiero critico no»