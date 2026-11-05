Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

L'incidente era avvenuto in tarda serata, verso le 20.30. L'uomo stava attraversando la strada per raggiungere l'International Camping quando è stato travolto da un'auto, riportando diversi traumi.

Intubato sul posto, era stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi un mese.