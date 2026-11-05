Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
Il 70enne, travolto da un'auto un mese fa, è deceduto presso l'ospedale di Circolo di Varese
LAVENA PONTE TRESA - H.B. non ce l'ha fatta. A quasi un mese dall'investimento avvenuto lo scorso 8 ottobre a Lavena Ponte Tresa, il turista svizzero di 70 anni è deceduto in ospedale.
Originario di Ennetbürgen, nel Canton Nidvaldo, era stato investito davanti al campeggio dove stava trascorrendo le vacanze. È morto nelle scorse ore all'ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato in condizioni critiche.
L'incidente era avvenuto in tarda serata, verso le 20.30. L'uomo stava attraversando la strada per raggiungere l'International Camping quando è stato travolto da un'auto, riportando diversi traumi.
Intubato sul posto, era stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi un mese.
Il 70enne frequentava abitualmente il campeggio e la zona. Il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come una persona cordiale.