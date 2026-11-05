Salorino, chiusure e limitazioni al traffico per quasi un mese
I lavori di manutenzione interesseranno Via Cassana e Via Giro di Campora, con interruzioni della circolazione nella fascia oraria diurna.
MENDRISIO - Disagi alla circolazione in arrivo nel quartiere di Salorino a Mendrisio. Da lunedì 9 novembre a venerdì 4 dicembre sono in programma lavori di manutenzione dei muri di sostegno lungo Via Cassana e Via Giro di Campora. Lo comunica la Città, precisando che gli interventi comporteranno chiusure temporanee delle due strade.
Strade chiuse dalle 7 alle 17.30
Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione veicolare sarà interrotta nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.30. Il cantiere sarà organizzato in due fasi: la prima interesserà Via Cassana, mentre la seconda riguarderà Via Giro di Campora.
Le limitazioni saranno indicate attraverso apposita segnaletica e sbarramenti. Durante le chiusure, i veicoli di emergenza potranno raggiungere Via Giro di Campora passando da Somazzo. Il transito pedonale sarà invece sempre garantito.
Ogni sera, al termine delle attività di cantiere, le strade saranno riaperte e la circolazione veicolare tornerà regolare.
Possibili variazioni al programma
L'intervento rientra nel programma di manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali. La Città avverte che condizioni meteorologiche sfavorevoli o imprevisti durante l'esecuzione dei lavori potrebbero comportare modifiche alle tempistiche previste.
La Sezione Infrastrutture e territorio e la Polizia della Città di Mendrisio invitano gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica di cantiere, rispettando gli sbarramenti e le indicazioni relative alle direzioni di marcia consentite, che potranno cambiare più volte nel corso dei lavori.