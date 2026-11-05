A rischio i posteggi sotterranei al piazzale ex Scuole

LUGANO - Il futuro piazzale ex Scuole di Lugano potrebbe perdere i posteggi sotterranei previsti per moto e biciclette. A mettere in discussione il progetto non sono i limiti agli investimenti della Città, ma le esigenze legate al trasporto pubblico cantonale. Lo riferisce il Corriere del Ticino secondo il quale il Dipartimento del territorio (DT) ha comunicato al Municipio che la struttura interrata risulterebbe incompatibile con la pianificazione dei trasporti.