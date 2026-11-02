Cinque giocatori e un arbitro in ospedale

Uno scontro difficile da guardare

Poco dopo, un secondo giocatore è finito violentemente contro la balaustra, rimanendo privo di sensi sul ghiaccio. L'impatto è stato talmente impressionante che uno spettatore ha raccontato di aver dovuto distogliere lo sguardo. Il giocatore ha riportato fratture multiple a una gamba e dovrà restare lontano dal ghiaccio per diversi mesi. Un terzo atleta ha subito una commozione cerebrale dopo essere stato colpito alla testa da un tiro, mentre altri due hanno riportato ferite lievi alla parte superiore del corpo. Nemmeno l'arbitro è stato risparmiato: travolto accidentalmente durante il primo tempo, si è infortunato a un ginocchio ed è stato costretto a lasciare il posto a un sostituto.

Risultato quasi secondario

La lunga serie di infortuni ha avuto conseguenze anche sul piano sportivo. Il Mirchel, che aveva iniziato l'incontro con quattordici giocatori di movimento, si è ritrovato con appena nove uomini disponibili. La partita si è conclusa con una pesante sconfitta per 8-1 contro il Brandis, un risultato passato inevitabilmente in secondo piano. Il direttore sportivo Pascal Zürcher ha definito l'incontro il più sfortunato mai vissuto dalla sua squadra. Ha tuttavia escluso responsabilità degli avversari, precisando che gli incidenti sono stati frutto di circostanze sfortunate e che la partita non è stata particolarmente dura.