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Cinque giocatori e un arbitro in ospedale

Nel Canton Berna un incontro di Seconda lega è stato segnato da incidenti: si è concluso con l'arrivo delle ambulanze alla pista
Cinque giocatori e un arbitro in ospedale
IMAGO / Pressefoto Baumann
di 20min.ch | Sebastian Rieder, arg
Cinque giocatori e un arbitro in ospedale
Nel Canton Berna un incontro di Seconda lega è stato segnato da incidenti: si è concluso con l'arrivo delle ambulanze alla pista
HOCKEY: Risultati e classifiche

WORB - Cinque giocatori feriti, un arbitro infortunato e le ambulanze davanti alla pista di ghiaccio. È il pesante bilancio della partita di hockey disputata a fine ottobre a Worb, nel Canton Berna, tra Mirchel e Brandis, due formazioni di seconda lega. Un incontro che, per la lunga serie di incidenti, è stato ribattezzato la «partita dell'orrore».

Il primo grave episodio ha coinvolto un giocatore colpito in pieno volto da un disco, mentre si trovava tra un attaccante avversario e la porta. Come riferito dal portale Nau.ch, il malcapitato ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Secondo il direttore sportivo del Mirchel, Pascal Zürcher, le sue condizioni sono buone, considerate le circostanze.

Uno scontro difficile da guardare
Poco dopo, un secondo giocatore è finito violentemente contro la balaustra, rimanendo privo di sensi sul ghiaccio. L'impatto è stato talmente impressionante che uno spettatore ha raccontato di aver dovuto distogliere lo sguardo. Il giocatore ha riportato fratture multiple a una gamba e dovrà restare lontano dal ghiaccio per diversi mesi. Un terzo atleta ha subito una commozione cerebrale dopo essere stato colpito alla testa da un tiro, mentre altri due hanno riportato ferite lievi alla parte superiore del corpo. Nemmeno l'arbitro è stato risparmiato: travolto accidentalmente durante il primo tempo, si è infortunato a un ginocchio ed è stato costretto a lasciare il posto a un sostituto.

Risultato quasi secondario
La lunga serie di infortuni ha avuto conseguenze anche sul piano sportivo. Il Mirchel, che aveva iniziato l'incontro con quattordici giocatori di movimento, si è ritrovato con appena nove uomini disponibili. La partita si è conclusa con una pesante sconfitta per 8-1 contro il Brandis, un risultato passato inevitabilmente in secondo piano. Il direttore sportivo Pascal Zürcher ha definito l'incontro il più sfortunato mai vissuto dalla sua squadra. Ha tuttavia escluso responsabilità degli avversari, precisando che gli incidenti sono stati frutto di circostanze sfortunate e che la partita non è stata particolarmente dura.

Il bilancio riaccende comunque il dibattito sulla sicurezza nell'hockey amatoriale, in particolare sull'utilizzo delle protezioni facciali. Nell'hockey maschile svizzero, i giocatori di età superiore ai 18 anni non sono obbligati a indossare una griglia integrale, mentre nelle categorie giovanili e nell'hockey femminile vigono disposizioni più severe. Nonostante quanto accaduto a Worb, la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio non ritiene al momento necessari ulteriori interventi. La federazione ricorda che si tratta di uno sport fisico e sottolinea che le misure di sicurezza vengono costantemente riesaminate.

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