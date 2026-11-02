Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

BELLIZONA - In vista delle festività natalizie, i negozi ticinesi potranno aprire anche durante quattro domeniche tra novembre e dicembre. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha comunicato di aver autorizzato le aperture straordinarie dei commerci di ogni genere, fissando per tutte le giornate lo stesso orario: dalle 10.00 alle 18.00.