Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
Commerci aperti eccezionalmente dalle 10 alle 18 per le festività, nel rispetto delle norme sul lavoro domenicale.
Commerci aperti eccezionalmente dalle 10 alle 18 per le festività, nel rispetto delle norme sul lavoro domenicale.
BELLIZONA - In vista delle festività natalizie, i negozi ticinesi potranno aprire anche durante quattro domeniche tra novembre e dicembre. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha comunicato di aver autorizzato le aperture straordinarie dei commerci di ogni genere, fissando per tutte le giornate lo stesso orario: dalle 10.00 alle 18.00.
Le aperture straordinarie sono previste per:
- Domenica 29 novembre 2026, dalle 10.00 alle 18.00
- Domenica 13 dicembre 2026, dalle 10.00 alle 18.00
- Domenica 20 dicembre 2026, dalle 10.00 alle 18.00
- Domenica 27 dicembre 2026, dalle 10.00 alle 18.00
Le autorizzazioni, pubblicate sul Foglio Ufficiale del 24 febbraio e del 6 ottobre 2026, riguardano tutti i tipi di negozi.
Il DFE richiama inoltre i commercianti al rigoroso rispetto delle disposizioni federali sul lavoro domenicale, in particolare per quanto riguarda il consenso dei dipendenti, le maggiorazioni salariali e i riposi compensativi.
Le regole (in breve) per chi lavora la domenica
Consenso obbligatorio: il datore di lavoro non può impiegare un dipendente la domenica senza il suo consenso scritto.
Supplemento salariale: chi lavora durante le aperture domenicali ha diritto a una maggiorazione del 50% sulle ore prestate.
Riposo compensativo: per un impiego fino a 5 ore è prevista una compensazione in tempo libero entro le quattro settimane successive. Oltre le 5 ore, il dipendente ha diritto a 35 ore consecutive di riposo, da concedere nella settimana in corso o in quella successiva. Il giorno di riposo compensativo deve cadere in un giorno lavorativo, diverso da quello abitualmente libero.
Limiti al lavoro domenicale: un dipendente può lavorare al massimo per due domeniche consecutive e non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Deve inoltre beneficiare di una domenica libera almeno ogni due settimane.
Ore straordinarie: la domenica non è consentito svolgere lavoro straordinario. Restano validi i limiti massimi settimanali di 45 o 50 ore, secondo la categoria professionale.
Minorenni: i giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere impiegati durante le aperture domenicali.