Se il Diavolo fa la birra (ma non l'alcol)

Per riuscirci hanno fatto un passo indietro, rimpicciolendo le dimensioni ma incrementando il numero di esperimenti: pentole da cucina, macchine per il sottovuoto e quattro o cinque prove in parallelo. Un vero e proprio laboratorio fai-da-te, documentato anche su Instagram.

Trovata la quadra, si accelera e... via: oggi i due hanno a disposizione «una Rolls Royce» per la microproduzione, «siamo entrati a far parte della Student Project House dell'ETH grazie alla quale abbiamo accesso anche ai laboratori di Scienze della vita che ci permettono di fare test molto più accurati e, per esempio, le colture di lievito».