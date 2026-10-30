Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»

Secondo il vicepresidente socialista non spetta ai partiti contestare un decreto d'accusa del Ministero pubblico per il reato di abuso di potere, fondato - come si legge nella nota ufficiale del procuratore generale - «sulla scorta di una ricostruzione dei fatti basata su interrogatori, filmati dell'accaduto e sull'esame degli atti». La Magistratura, aggiunge, «deve a sua volta poter svolgere il proprio lavoro senza nessuna ingerenza politica».

A poter contestare la decisione, se lo riterranno opportuno, saranno semmai gli agenti coinvolti, attraverso le regolari vie di giustizia: lo stesso percorso che ha dovuto affrontare la vittima dell'azione di polizia giudicata sproporzionata dagli inquirenti, che a suo tempo «si è dovuta rivolgere ad un legale e attraversare, immaginiamo, non pochi problemi sia a livello personale che professionale». La giustizia, è la conclusione, deve seguire il suo corso «senza che nessun partito politico faccia nessun tipo di pressione, sia da una parte che dall'altra».