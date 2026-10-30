Fermata FFS a Giornico, la riapertura «non si giustifica»

Le tre fermate riattivate dopo l'apertura della galleria di base

La risposta ripercorre quanto avvenuto sulla linea storica del Gottardo dopo l'inaugurazione della galleria di base, aperta il primo giugno 2016 e accessibile al traffico viaggiatori nel dicembre dello stesso anno. Nei piani delle FFS l'apertura del nuovo tunnel avrebbe comportato l'abbandono del servizio sulla tratta di montagna: grazie all'intervento del Governo cantonale, invece, la linea ha potuto mantenere un servizio passeggeri a cadenza oraria. Oltre alle stazioni già esistenti di Airolo e Faido sono state riattivate le fermate di Ambrì-Piotta e Lavorgo, seguite l'anno successivo da Bodio. Tre riaperture decise soprattutto in funzione dell'integrazione con la rete bus e che, riconosce lo stesso Consiglio di Stato, «rappresentano un'eccezione per un servizio ferroviario non ordinato».

La distinzione è rilevante: la linea è percorsa da treni del traffico a lunga distanza (Eurocity, Intercity e Interregio), pianificati dalla Confederazione, di competenza delle FFS e senza finanziamenti per l'esercizio.