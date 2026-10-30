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NOVAZZANO

Spaccio di cocaina, eroina e crack: arrestato un 50enne

L'uomo è sospettato di aver gestito una rete di vendita di droga a diversi clienti locali.
Spaccio di cocaina, eroina e crack: arrestato un 50enne
Tipress archivio
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Spaccio di cocaina, eroina e crack: arrestato un 50enne
L'uomo è sospettato di aver gestito una rete di vendita di droga a diversi clienti locali.

NOVAZZANO - Un 50enne cittadino svizzero, domiciliato nel Mendrisiotto, è stato arrestato mercoledì 28 ottobre a Novazzano perché sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di stupefacenti nella regione. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta condotta in collaborazione tra la polizia cantonale e i servizi antidroga della Polizia comunale di Chiasso.

Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe coinvolto nello spaccio di cocaina, eroina e crack destinati a clienti locali.

Nei suoi confronti è stata formulata l'ipotesi di reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa.

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