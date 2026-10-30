Spaccio di cocaina, eroina e crack: arrestato un 50enne

NOVAZZANO - Un 50enne cittadino svizzero, domiciliato nel Mendrisiotto, è stato arrestato mercoledì 28 ottobre a Novazzano perché sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di stupefacenti nella regione. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta condotta in collaborazione tra la polizia cantonale e i servizi antidroga della Polizia comunale di Chiasso.