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Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese

Dopo anni di attese e ricorsi, prende ufficialmente il via il progetto che rivoluzionerà la mobilità della regione.
Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese
TiPress
di Cronaca Ticino
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Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese
Dopo anni di attese e ricorsi, prende ufficialmente il via il progetto che rivoluzionerà la mobilità della regione.

MANNO - È la prima, simbolica, posa della prima pietra che ha il sapore della storia. Una storia che in un certo senso deve ancora iniziare, ma che per altri versi è già lunghissima. La cerimonia di questa mattina, a Manno, ha sancito infatti l'avvio ufficiale della fase di realizzazione della rete Tram-treno del Luganese. Un progetto che guarda al 2035 come orizzonte di entrata in servizio e le cui origini vanno rintracciate diversi decenni indietro.

«L’opera sarà in grado di strutturare gli insediamenti e la mobilità del Luganese, mettendo in relazione le aree strategiche dello sviluppo della regione e migliorare i collegamenti e l’accessibilità del Basso Vedeggio, del Malcantone e di Lugano», ha dichiarato il consigliere di Stato Piero Marchesi durante il suo discorso. «Non saranno solo queste zone a beneficiare di questa infrastruttura, ma tutto il Ticino. Va infatti sottolineato che – grazie al collegamento diretto con la stazione FFS di Lugano – l’opera non ha una valenza unicamente regionale, ma anche sovraregionale, capace di ridisegnare il modo di pensare al territorio e di muoversi al suo interno».
Marchesi ha quindi aggiunto: «Sappiamo quanto il Malcantone abbia necessità di essere sgravato dal traffico veicolare; la strada cantonale che collega Ponte Tresa a Lugano – che percorro ogni giorno e conosco bene – registra infatti un traffico giornaliero medio tra i più elevati di tutto il Cantone. La Rete Tram-Treno persegue in modo diretto questo obiettivo grazie alle nuove possibilità di collegamento offerte e al potenziamento delle connessioni con il sistema del trasporto pubblico regionale (TILO) e interregionale, di cui potranno beneficiare sia i residenti sia i turisti».

Un lungo binario
Gli studi di fattibilità del progetto risalgono ai primi anni 2000. Il primo nel 2005 ─ che prevedeva il collegamento del nodo intermodale di Molinazzo con Lugano centro e le possibili estensioni verso Campo Marzio e Cornaredo ─ e il secondo nel 2008, con il prolungamento del servizio dal nodo di Molinazzo fino a Manno.

L'anno successivo, il 2009, il Gran Consiglio dà luce verde al credito di 2 milioni di franchi destinati all'allestimento del progetto di massima. Quest'ultimo si conclude nel dicembre del 2011 e nel giugno dell'anno successivo, il Consiglio di Stato adotta il Programma di agglomerato del Luganese di seconda generazione (PAL2) che considera la rete tram-treno come perno prioritario della sua infrastruttura. Sempre nel 2012, il parlamento approva un nuovo credito di 7 milioni di franchi per il progetto definitivo della tappa prioritaria della rete.

Dopo aver siglato la convenzione (2013) tra Consiglio di Stato e Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CTRL), il progetto viene infine inviato, nel novembre 2014, a Berna che, l'anno successivo, appone il suo bollo d'approvazione sul PAL2.

Incassato l'appoggio finanziario della Confederazione, il Dipartimento del territorio invia, nel maggio del 2017, il progetto definitivo della prima tappa della rete all'Ufficio federale dei trasporti che, pochi mesi dopo, avvia formalmente la procedura di approvazione dei piani per il progetto della tappa prioritaria. Sempre nel corso del 2018, vengono raccolte le opposizioni, il parlamento ticinese approva il credito di 63,2 milioni e autorizza una spesa di 400,7 milioni di franchi per la realizzazione e, a ottobre, il Consiglio federale conferma il finanziamento.

LUGANO
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Il progetto definitivo
Nella primavera del 2019, il DT, sulla base di quanto espresso nelle opposizioni, presenta alcune modifiche al progetto. Viene stanziato un credito aggiuntivo di progettazione (pari a 3,5 milioni di franchi). Viene quindi avviata la procedura di approvazione dei nuovi piani con le modifiche da parte dell'UFT e a metà del 2020 viene pubblicato il progetto definitivo.

Nel triennio successivo vengono esaminate le opposizioni al progetto. Nel 2023 arriva quindi la Decisione dell'UFT che approva i piani. In quel momento restavano solo cinque ricorsi ancora pendenti. E il 7 novembre di quell'anno, tre anni fa, inizia l'attività della neocostituita RTTL SA che prende in consegna dal Cantone il progetto.

L'ultimo, decisivo, passaggio è infine arrivato il 25 giugno scorso quando il Tribunale federale ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata con l'unico ricorso inoltrato all'Alta Corte, spianando la strada per poter finalmente procedere alla fase realizzativa del progetto.

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