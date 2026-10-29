Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese

«L’opera sarà in grado di strutturare gli insediamenti e la mobilità del Luganese, mettendo in relazione le aree strategiche dello sviluppo della regione e migliorare i collegamenti e l’accessibilità del Basso Vedeggio, del Malcantone e di Lugano», ha dichiarato il consigliere di Stato Piero Marchesi durante il suo discorso. «Non saranno solo queste zone a beneficiare di questa infrastruttura, ma tutto il Ticino. Va infatti sottolineato che – grazie al collegamento diretto con la stazione FFS di Lugano – l’opera non ha una valenza unicamente regionale, ma anche sovraregionale, capace di ridisegnare il modo di pensare al territorio e di muoversi al suo interno».

Marchesi ha quindi aggiunto: «Sappiamo quanto il Malcantone abbia necessità di essere sgravato dal traffico veicolare; la strada cantonale che collega Ponte Tresa a Lugano – che percorro ogni giorno e conosco bene – registra infatti un traffico giornaliero medio tra i più elevati di tutto il Cantone. La Rete Tram-Treno persegue in modo diretto questo obiettivo grazie alle nuove possibilità di collegamento offerte e al potenziamento delle connessioni con il sistema del trasporto pubblico regionale (TILO) e interregionale, di cui potranno beneficiare sia i residenti sia i turisti».