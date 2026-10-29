Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»

Federica Thoeny e Raquel Salazar hanno spostato il loro atelier da Figino a Lugano. Perché? «Oggi Besso è un'esplosione di cultura».
In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»
In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»
Davide Giordano tio.ch
di Filippo ZanoliVice caporedattore
In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»
Federica Thoeny e Raquel Salazar hanno spostato il loro atelier da Figino a Lugano. Perché? «Oggi Besso è un'esplosione di cultura».

LUGANO - Da un atelier a pochi passi dal lago, in quel di Figino, alla trafficata Via Moncucco.

Un bel cambiamento per le giovani liutaie Federica Thoeny e Raquel Salazar, che hanno scelto la città per un motivo ben preciso: «Si è presentata l'occasione e abbiamo deciso di cambiare», ci raccontano. Ma non è solo una questione di opportunità: «questa zona sta esplodendo di cultura, con il conservatorio e la Città della musica che arriverà... Figino era stupendo per creare. Però adesso siamo davvero nel fulcro della città, dove succede tutto», spiega Federica.

Due viaggi e una destinazione
Thoeny, malcantonese, è arrivata alla liuteria partendo da una passione di famiglia - «In casa c'era sempre musica», ci racconta - e dagli studi universitari in musicologia a Friborgo.

La scintilla scocca una volta preso in mano un violoncello: «L'ho preso a noleggio da un liutaio, per “mettere le mani“ sulla musica e ho iniziato a tempestarlo di domande. Lui ha visto che ero molto interessata e mi ha detto: “Perché non vai a Cremona a studiare liuteria?“».

Salazar, messicana d'origine ma ormai ticinese d'adozione, suonava il violino nella piccola orchestra della sua città natale. Una volta completati gli studi superiori si apre il grande baratro del dubbio: «Non avevo idea di cosa fare, e mia sorella mi ha detto: perché non studi liuteria? È stata un'illuminazione!».

Prima una bottega in un'altra città del Messico, poi la partenza per Cremona, gli studi e l'incontro con Federica.

Davide Giordano tio.ch

Le aspettative tradite (e le passioni che non ti aspetti)
Il mestiere del liutaio è tutto fuorché comune. Per le due ragazze le aspettative sono poi state soddisfatte dalla realtà? La risposta più o meno unanime è... no, ma non è per forza di cose un male.

«La liuteria ha questo fascino, quest'aura un po' misteriosa», sorride Salazar, «inizialmente pensavo che mi sarei dedicata soprattutto al restauro, ma quando mi sono cimentata nella costruzione ho capito che quello era il mio mondo».

«C'è dietro tantissima gavetta», ci conferma Thoeny che ha girato diverse botteghe per fare esperienza e acquisire il bagaglio di competenze necessarie, «quando arrivi a capire qual è la tua strada, e che questo è il tuo mestiere, è davvero una bella sensazione. Oggi posso dire di essere felice».

Cosa distingue uno strumento di Salazar&Thoeny? «È una domanda complessa e anche un po' filosofica», annuisce Salazar, «penso che i nostri violini e violoncelli abbiano un suono particolarmente caldo».

Davide Giordano tio.ch

Dopo tre mesi di lavoro lo strumento è finito ma... è solo l'inizio
Per costruire uno strumento servono due o tre mesi passati «giorno e notte» al banco e... lontano da esso «pensando e immaginando che suono potrebbe avere». Una volta completata la costruzione avviene la prima messa a punto, operata da loro stesse: Salazar al violino, Thoeny al violoncello.

Ma il momento decisivo arriva dopo: «Quando lo passiamo al musicista è sempre un po' una sorpresa», dice Thoeny. Clienti scontenti? «No», rispondono entrambe. Piuttosto, c'è chi chiede un suono più personale, su cui lavorare insieme.

«La fine del processo di costruzione è in realtà solo il punto di partenza», conclude Salazar, «nelle mani del musicista lo strumento inizia la sua seconda vita».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
artigianatobessoluganomusicastrumenti musicali

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
2 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
1 gior
56
230

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
1 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
19 ore
28
41

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
2 gior
2
61

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
67

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
1 gior
8
54

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
3 gior
3
10

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
15 ore
6
43

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
2 gior
28
70

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
18 ore

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
3 gior
18
21

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
25

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
22 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
2 gior
47
181

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
84
204

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
1 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
1 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
19 ore
7
25

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
1 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
2
24

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
1 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
3 gior
54
72

Polizia tartassata dai coatti

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
2 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
2 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
1 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
14
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
1 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
20 ore

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
2 gior
149
160

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
58

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
2 gior
5
20

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
1 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
1 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

ULTIME NOTIZIE TICINO
Capolago, lavori e chiusure stradali: ecco cosa cambia dal 2 novembre
LIVE
MENDRISIO
1 ora

Capolago, lavori e chiusure stradali: ecco cosa cambia dal 2 novembre

Abusi a scuola, la Lega chiede chiarezza: «Basta proteggere i "compagni" che sbagliano»
LIVE
CANTONE
1 ora
7

Abusi a scuola, la Lega chiede chiarezza: «Basta proteggere i "compagni" che sbagliano»

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà
LIVE
GIUBIASCO
4 ore
20

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»
LIVE
CANTONE
4 ore
17
46

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

Colazioni letterarie, ora si parla di democrazia
LIVE
LUGANO
15 ore
6

Colazioni letterarie, ora si parla di democrazia

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
17 ore

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
17 ore
4
26

Camion contro moto sulla cantonale

Farinelli e Pini per il raddoppio
LIVE
CANTONALI 2027
18 ore
8
47

Farinelli e Pini per il raddoppio

Abusi nella Chiesa, nasce SaMiGa: una voce nazionale per le vittime
LIVE
TICINO/SVIZZERA
18 ore
1
12

Abusi nella Chiesa, nasce SaMiGa: una voce nazionale per le vittime

Non nascondiamoci nel buio
LIVE
CANTONE
18 ore
3
13

Non nascondiamoci nel buio