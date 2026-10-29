In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»
Federica Thoeny e Raquel Salazar hanno spostato il loro atelier da Figino a Lugano. Perché? «Oggi Besso è un'esplosione di cultura».
Federica Thoeny e Raquel Salazar hanno spostato il loro atelier da Figino a Lugano. Perché? «Oggi Besso è un'esplosione di cultura».
LUGANO - Da un atelier a pochi passi dal lago, in quel di Figino, alla trafficata Via Moncucco.
Un bel cambiamento per le giovani liutaie Federica Thoeny e Raquel Salazar, che hanno scelto la città per un motivo ben preciso: «Si è presentata l'occasione e abbiamo deciso di cambiare», ci raccontano. Ma non è solo una questione di opportunità: «questa zona sta esplodendo di cultura, con il conservatorio e la Città della musica che arriverà... Figino era stupendo per creare. Però adesso siamo davvero nel fulcro della città, dove succede tutto», spiega Federica.
Due viaggi e una destinazione
Thoeny, malcantonese, è arrivata alla liuteria partendo da una passione di famiglia - «In casa c'era sempre musica», ci racconta - e dagli studi universitari in musicologia a Friborgo.
La scintilla scocca una volta preso in mano un violoncello: «L'ho preso a noleggio da un liutaio, per “mettere le mani“ sulla musica e ho iniziato a tempestarlo di domande. Lui ha visto che ero molto interessata e mi ha detto: “Perché non vai a Cremona a studiare liuteria?“».
Salazar, messicana d'origine ma ormai ticinese d'adozione, suonava il violino nella piccola orchestra della sua città natale. Una volta completati gli studi superiori si apre il grande baratro del dubbio: «Non avevo idea di cosa fare, e mia sorella mi ha detto: perché non studi liuteria? È stata un'illuminazione!».
Prima una bottega in un'altra città del Messico, poi la partenza per Cremona, gli studi e l'incontro con Federica.
Le aspettative tradite (e le passioni che non ti aspetti)
Il mestiere del liutaio è tutto fuorché comune. Per le due ragazze le aspettative sono poi state soddisfatte dalla realtà? La risposta più o meno unanime è... no, ma non è per forza di cose un male.
«La liuteria ha questo fascino, quest'aura un po' misteriosa», sorride Salazar, «inizialmente pensavo che mi sarei dedicata soprattutto al restauro, ma quando mi sono cimentata nella costruzione ho capito che quello era il mio mondo».
«C'è dietro tantissima gavetta», ci conferma Thoeny che ha girato diverse botteghe per fare esperienza e acquisire il bagaglio di competenze necessarie, «quando arrivi a capire qual è la tua strada, e che questo è il tuo mestiere, è davvero una bella sensazione. Oggi posso dire di essere felice».
Cosa distingue uno strumento di Salazar&Thoeny? «È una domanda complessa e anche un po' filosofica», annuisce Salazar, «penso che i nostri violini e violoncelli abbiano un suono particolarmente caldo».
Dopo tre mesi di lavoro lo strumento è finito ma... è solo l'inizio
Per costruire uno strumento servono due o tre mesi passati «giorno e notte» al banco e... lontano da esso «pensando e immaginando che suono potrebbe avere». Una volta completata la costruzione avviene la prima messa a punto, operata da loro stesse: Salazar al violino, Thoeny al violoncello.
Ma il momento decisivo arriva dopo: «Quando lo passiamo al musicista è sempre un po' una sorpresa», dice Thoeny. Clienti scontenti? «No», rispondono entrambe. Piuttosto, c'è chi chiede un suono più personale, su cui lavorare insieme.
«La fine del processo di costruzione è in realtà solo il punto di partenza», conclude Salazar, «nelle mani del musicista lo strumento inizia la sua seconda vita».
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