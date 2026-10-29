In città ci sono due nuove liutaie: «Finire uno strumento in realtà è... solo l'inizio»

Un bel cambiamento per le giovani liutaie Federica Thoeny e Raquel Salazar, che hanno scelto la città per un motivo ben preciso: «Si è presentata l'occasione e abbiamo deciso di cambiare», ci raccontano. Ma non è solo una questione di opportunità: «questa zona sta esplodendo di cultura, con il conservatorio e la Città della musica che arriverà... Figino era stupendo per creare. Però adesso siamo davvero nel fulcro della città, dove succede tutto», spiega Federica.