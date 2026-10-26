Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

MENDRISIO - «Ho in testa un modello di cassa malati sostenibile che annuncerò più avanti. Ma al momento serve che chi è in difficoltà possa tirare il fiato e possa optare per una assicurazione internazionale come ho fatto io». Ne aveva parlato qualche settimana fa, proprio su queste colonne, il medico e deputato Roberto Ostinelli, spiegando la sua scelta di non pagare la cassa malati. Scelta che lo ha portato davanti al pretore, con tanto di sentenza di fallimento. Oggi, lo stesso ha depositato due mozioni sul tema: una per una moratoria per consentire in Ticino un'assicurazione internazionale e l'altra per il progetto pilota di «assicurazione innovativa».