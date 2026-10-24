Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

LUGANO - Quanti stranieri residenti a Lugano ricevono assegni familiari integrativi e di prima infanzia? E quali controlli vengono effettuati per verificare che i beneficiari non possiedano immobili o altri beni all'estero senza dichiararli? Sono alcune delle domande sollevate dal consigliere comunale Omar Wicht (Lega) nell'interrogazione "Stranieri, aiuti sociali e proprietà all'estero. E i controlli?", presentata lo scorso agosto.