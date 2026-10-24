CUGNASCO-GERRA
Torna la grande festa dei cicitt
L'appuntamento è per domenica 25 ottobre presso il Centro sportivo e sociale intercomunale.
Tio.ch
Fonte Red
Torna la grande festa dei cicitt
L'appuntamento è per domenica 25 ottobre presso il Centro sportivo e sociale intercomunale.
CUGNASCO-GERRA - È giunta l'ora dei cicitt. Grande festa domenica 25 ottobre presso il centro sportivo intercomunale e sociale di Cugnasco-Gerra.
La buvette aprirà alle 11. Mentre dalle 12.30 si potrà gustare il popolare piatto ticinese con insalata (in alternativa luganighetta).
Dalle 15.30 saranno servite castagne con panna. E alle 16.30 è prevista l'estrazione dei biglietti della lotteria.
La festa, organizzata dall'associazione Tradizioni e Innovazioni, sarà allietata musicalmente da Rolando e i suoi amici. Collabora all'evento l'AS Riarena.
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