Non è una rivoluzione, ma poco ci manca

Anche gli investimenti nell'arredamento sono stati contenuti, grazie anche alla collaborazione con la Sezione della logistica. «Abbiamo recuperato molto materiale dai magazzini della logistica stessa. Non abbiamo acquistato tutti i banchi e le sedie nuovi. Le lavagne multimediali sono nuove, ma per il resto abbiamo riutilizzato ciò che era già disponibile». Il Direttore sottolinea in conclusione la collaborazione e il sostegno avuto da parte della Divisione della formazione professionale.