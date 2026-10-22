Maxifrode da 60 milioni: «È un pasticcione, non un truffatore»

«Viveva in un appartamento di 50 metri a Viganello»

Secondo la difesa, mancherebbe però l’astuzia, elemento costitutivo della truffa. «La vittima, che aveva necessità di fare “uscire” i soldi dall’area mediorientale, aveva tutti gli elementi per accorgersi degli investimenti sbagliati. E secondo me addirittura lo sapeva. Il mio assistito aveva una casa di cinquanta metri a Viganello e lì è rimasto. Possedeva un’utilitaria e non ha cambiato vettura. Non si è arricchito: gli rimane però la responsabilità morale e civile».

La richiesta di assoluzione

La difesa ha inoltre sostenuto che, anche qualora fossero riconosciuti i reati di truffa e falsità in documenti, l’importo della truffa non sarebbe di 60 milioni, bensì di 750’000 franchi. Una cifra che, secondo l’avvocata, dovrebbe comportare una diversa commisurazione della pena. Da qui la richiesta in via principale di assoluzione.