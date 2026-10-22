Agata, 100 anni di cui 70 accanto a Trifone
La Città rende omaggio alla neo-centenaria.
La Città rende omaggio alla neo-centenaria.
LOCARNO - Un secolo di vita, quasi 70 anni di matrimonio e una grande famiglia che continua a essere al centro della sua quotidianità. Agata Petruzzi, affettuosamente conosciuta come Ada, ha festeggiato ieri, 21 ottobre, il suo centesimo compleanno. Un traguardo speciale che la Città di Locarno ha voluto celebrare con una visita ufficiale.
Per l'occasione, il municipale Mauro Silacci si è recato personalmente dalla neo-centenaria, portandole gli auguri della Città e un dolce omaggio. A rendere ancora più particolare questo compleanno è la presenza accanto a lei del marito Trifone, con il quale condivide la vita dal 1958.
Dalla provincia di Caserta a Locarno
Nata il 21 ottobre 1926 in provincia di Caserta, Ada è cresciuta in una famiglia numerosa, con cinque sorelle e cinque fratelli. Dopo un'esperienza lavorativa in Inghilterra, si è trasferita a Locarno, dove ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito.
Dal matrimonio con Trifone sono nati tre figli: Tiziano e le gemelle Renza e Giulia. Con tutti loro Ada mantiene ancora oggi un legame molto stretto. La famiglia, del resto, ha sempre rappresentato uno dei punti di riferimento più importanti della sua vita.
Il cucito, i viaggi e una vitalità invidiabile
Nonostante i 100 anni appena compiuti, Ada gode ancora di un'ottima forma fisica. Vive nel centro di Locarno insieme al marito, di pochi anni più giovane, e continua a occuparsi delle attività domestiche.
Tra le sue passioni più grandi c'è il cucito, un'attività che coltiva da sempre e alla quale si dedica tuttora con piacere. Nel suo bagaglio di ricordi occupano inoltre un posto speciale i numerosi viaggi compiuti insieme a Trifone, alla scoperta di isole e città italiane.
In occasione di questo importante compleanno, il Municipio di Locarno, insieme ai collaboratori dell'amministrazione comunale e alla popolazione, ha rivolto ad Agata Petruzzi i più calorosi auguri di buona salute e serenità, con l'auspicio che possa vivere ancora tanti momenti felici accanto ai suoi cari.