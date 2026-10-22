Agata, 100 anni di cui 70 accanto a Trifone

Dalla provincia di Caserta a Locarno

Nata il 21 ottobre 1926 in provincia di Caserta, Ada è cresciuta in una famiglia numerosa, con cinque sorelle e cinque fratelli. Dopo un'esperienza lavorativa in Inghilterra, si è trasferita a Locarno, dove ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito.

Dal matrimonio con Trifone sono nati tre figli: Tiziano e le gemelle Renza e Giulia. Con tutti loro Ada mantiene ancora oggi un legame molto stretto. La famiglia, del resto, ha sempre rappresentato uno dei punti di riferimento più importanti della sua vita.