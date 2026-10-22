Contro i tagli e per il recupero del carovita: i sindacati scendono in piazza

Le organizzazioni richiamano in particolare i dati sull'evoluzione del costo della vita: tra dicembre 2020 e settembre 2026 il rincaro è stato di circa l'8,5%, mentre gli adeguamenti salariali si sono fermati al 3%. Un divario che, sottolineano, ha progressivamente eroso i salari reali, con conseguenze che vanno oltre le buste paga dei dipendenti pubblici.

Secondo VPOD, OCST e SIT, infatti, la perdita di potere d'acquisto si ripercuote anche sul tessuto economico, sui consumi e sull'attrattività del territorio, oltre che sulle entrate fiscali, sui contributi previdenziali e sulla crescita della spesa sociale.