BREGGIA
Revocate le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile
La normalizzazione delle sorgenti e la riduzione dei consumi consentono il ritorno alla piena disponibilità idrica a Breggia.
Deposit Photos
Fonte Municipio di Breggia
Revocate le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile
0 / 1
Revocate le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile
La normalizzazione delle sorgenti e la riduzione dei consumi consentono il ritorno alla piena disponibilità idrica a Breggia.
Revocate le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile
La normalizzazione delle sorgenti e la riduzione dei consumi consentono il ritorno alla piena disponibilità idrica a Breggia.
BREGGIA - Il Municipio informa la popolazione che, grazie alle precipitazioni delle ultime settimane, la portata delle sorgenti è tornata a livelli normali. Inoltre, la richiesta di acqua da parte delle utenze è attualmente più contenuta rispetto al periodo estivo.
Alla luce di questo miglioramento della situazione dell’approvvigionamento idrico, si è deciso di revocare tutti i gradi di siccità ancora in vigore sul territorio comunale.
Vengono pertanto revocati il grado di siccità 1, che interessava le frazioni di Bruzella e Caneggio, e il grado di siccità 2, in vigore nelle frazioni di Morbio Superiore e Sagno. Di conseguenza, non sono più in vigore restrizioni all’utilizzo dell’acqua potabile in tutto il Comune di Breggia.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO