Revocate le restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile

Alla luce di questo miglioramento della situazione dell’approvvigionamento idrico, si è deciso di revocare tutti i gradi di siccità ancora in vigore sul territorio comunale.

Vengono pertanto revocati il grado di siccità 1, che interessava le frazioni di Bruzella e Caneggio, e il grado di siccità 2, in vigore nelle frazioni di Morbio Superiore e Sagno. Di conseguenza, non sono più in vigore restrizioni all’utilizzo dell’acqua potabile in tutto il Comune di Breggia.