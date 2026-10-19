Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito

Stando alle nostre informazioni, il veicolo stava procedendo da nord verso sud quando, affrontando una curva a sinistra sotto il viadotto, per motivi ancora da stabilire il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il furgone si è ribaltato su un fianco e parte del carico di travi di legno trasportato dal rimorchio si è riversata sulla carreggiata.