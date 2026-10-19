Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito
Il mezzo trasportava materiale in legno destinato all'edilizia. Sul posto polizia, pompieri e soccorso stradale.
Il mezzo trasportava materiale in legno destinato all'edilizia. Sul posto polizia, pompieri e soccorso stradale.
BELLINZONA - Un furgone immatricolato in Ticino, che trainava un rimorchio carico di travi di legno, si è rovesciato su un fianco questa mattina, attorno alle 9.30, mentre percorreva la rampa di immissione nell'autostrada A2 a Bellinzona Nord, in direzione di Lugano, nella zona di Galbisio.
Stando alle nostre informazioni, il veicolo stava procedendo da nord verso sud quando, affrontando una curva a sinistra sotto il viadotto, per motivi ancora da stabilire il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il furgone si è ribaltato su un fianco e parte del carico di travi di legno trasportato dal rimorchio si è riversata sulla carreggiata.
Il conducente, aiutato dai pompieri a uscire dal veicolo, è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde di Bellinzona. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona per ulteriori accertamenti. Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi. Illeso, invece, il passeggero.
Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori della Croce Verde, i pompieri di Bellinzona, la polizia e il soccorso stradale, impegnato nelle operazioni di recupero del mezzo e del carico con l'ausilio di un autocarro.
La circolazione autostradale è rimasta aperta, ma la polizia ha provveduto a chiudere una corsia di marcia per consentire le operazioni di soccorso e di recupero. Il traffico è rimasto perturbato per oltre un'ora.
La dinamica esatta resta da chiarire. Il tratto presenta una curva particolarmente insidiosa, dove si sarebbero già verificati incidenti simili, soprattutto con veicoli che trainano rimorchi.