Oltre 5mila spettatori al Film Festival Diritti Umani

«Immaginare, sperare e ritrovare un mondo più giusto è sempre più necessario», sottolineano i co-direttori Antonio Prata e Margherita Cascio, ribadendo la volontà di mantenere il festival «un luogo di confronto aperto e uno spazio in cui prendere posizione di fronte a ingiustizie e disuguaglianze».

I premi e i protagonisti

Il Concorso internazionale, che ha visto otto lungometraggi selezionati tra circa 200 opere, ha premiato come miglior film Promised Spaces di Ivan Marković. Il Premio ONG di Amnesty International Svizzera è andato a Effondrement (Collapse), mentre il Premio del pubblico è stato assegnato a Trop c'est trop.