Non vede il camion fermo e si schianta
La polizia indaga sulle cause dell'incidente e ritira la patente al conducente ferito.
La polizia indaga sulle cause dell'incidente e ritira la patente al conducente ferito.
RUPPERSWIL - Violento incidente giovedì pomeriggio sulla N1R, nel Canton Argovia. Un automobilista di 28 anni, al volante di una BMW, si è schiantato contro il rimorchio di un camion fermo a causa di un guasto. Il giovane ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato in ospedale. La polizia gli ha ritirato la patente.
L'incidente è avvenuto poco dopo le 15, mentre il 28enne viaggiava in direzione di Aarau. Su quel tratto di strada, il conducente di un mezzo pesante con rimorchio era stato costretto a fermarsi sulla corsia d'emergenza a causa di un problema tecnico. La corsia, tuttavia, era particolarmente stretta e il camion sporgeva parzialmente sulla carreggiata, occupando parte della corsia di marcia.
Il giovane automobilista si è accorto troppo tardi del mezzo fermo e ha urtato violentemente il rimorchio. La forza dell'impatto ha scaraventato la BMW sulla corsia di sorpasso, dove si è arrestata in posizione contraria al senso di marcia.
L'urto ha provocato ingenti danni alla vettura. Un'altra automobile è stata colpita dai detriti proiettati sulla carreggiata, mentre il guardrail centrale è rimasto danneggiato per diversi metri.
Il 28enne ha riportato ferite di media gravità ed è stato soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza.
La Polizia cantonale argoviese ha avviato accertamenti per stabilire per quale motivo l'automobilista non si sia accorto in tempo del camion fermo. Nel frattempo, al giovane è stata ritirata la patente di guida, che sarà trasmessa all'Ufficio della circolazione stradale.