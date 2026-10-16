Non vede il camion fermo e si schianta

Il giovane automobilista si è accorto troppo tardi del mezzo fermo e ha urtato violentemente il rimorchio. La forza dell'impatto ha scaraventato la BMW sulla corsia di sorpasso, dove si è arrestata in posizione contraria al senso di marcia.

L'urto ha provocato ingenti danni alla vettura. Un'altra automobile è stata colpita dai detriti proiettati sulla carreggiata, mentre il guardrail centrale è rimasto danneggiato per diversi metri.